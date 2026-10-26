Τη στήριξή της στη Μαρία Αντωνά εξέφρασε δημόσια η Αντελίνα Βαρθακούρη, μετά το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για την πρωινή εκπομπή του MEGA: «Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση».

Με ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η Αντελίνα Βαρθακούρη απευθύνθηκε στη στενή της φίλη με λόγια αγάπης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελματική διαδρομή της και στην προσπάθεια που έχει καταβάλει για να φτάσει στη σημερινή της θέση.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε τη Μαρία Αντωνά ως έναν άνθρωπο που βρίσκεται πάντα δίπλα στους δικούς του, αλλά και ως μια επαγγελματία που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και προχώρησε χάρη στη δουλειά της.

«Η Μαρία μου, η φίλη της καρδιάς μου, η πιο φωτεινή ψυχή, ο άνθρωπος που θα τρέξει για τους δικούς της ανεξαρτήτως ώρας και δικών της υποχρεώσεων, η επαγγελματίας που ξεκίνησε μόνη της απ’ τη Θεσσαλονίκη και με ασταμάτητη δουλειά/λειές έφτασε με τον αγώνα της εδώ που έφτασε», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια»

Στη συνέχεια, η Αντελίνα Βαρθακούρη αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η φίλη της διαχειρίζεται την επαγγελματική της πορεία, εκφράζοντας την περηφάνια της για τα βήματα που έχει κάνει.

«Μια γυναίκα που δουλεύει ασταμάτητα και στέκεται Κυρία χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Φιλενάδα μου εμείς που σε ξέρουμε και σε αγαπάμε είμαστε τόσο περήφανοι για σένα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για τα βήματά σου».

Κλείνοντας το μήνυμά της, της έστειλε μια προσωπική προτροπή να συνεχίσει την πορεία της χωρίς να αφήνει τα σχόλια να την επηρεάζουν.

«Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα! Πάντα δίπλα σου! Σ’ αγαπώ πολύ», κατέληξε η Αντελίνα Βαρθακούρη.