Τη νέα της καθημερινότητα εκτός Αθηνών περιέγραψε η Χρύσα Ρώπα, αποκαλύπτοντας τους επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να αλλάξει τόπο διαμονής.

Σε τηλεοπτική της παρουσία το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, η ηθοποιός εξήγησε ότι η συνεργασία της με τον Αντρέα Γεωργίου στάθηκε η αφορμή για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο.

«Είμαι στην Κύπρο. Θα έρχομαι στην Ελλάδα μία φορά τον μήνα για το Αλ Τσαντίρι. Εκεί θα μένω. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα. Πήγα στην Κύπρο, έχω αρχίσει τα γυρίσματα, έρωτας με τον Αντρέα Γεωργίου, έχει μια τρομερή αντίληψη για την κωμωδία. Ήθελα λίγο να φύγω. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην δουλεύω γιατί βιοπορίζομαι από το θέατρο, και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χρύσα Ρώπα.

Η επιστροφή στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Παρά τη μετακόμισή της, η Χρύσα Ρώπα θα ταξιδεύει στην Αθήνα σε μηνιαία βάση, καθώς συμμετέχει στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δίπλα στον Λάκη Λαζόπουλο.

Η επόμενη εμφάνισή της στη σατιρική εκπομπή του MEGA έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το δεύτερο τηλεοπτικό ραντεβού της σεζόν, έπειτα από την πρεμιέρα της εκπομπής που κατέγραψε υψηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης.