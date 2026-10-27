Στο παρθενικό του ταξίδι, το 1952, κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας διάσχισης του Ατλαντικού. Περισσότερες από επτά δεκαετίες αργότερα, το υπερωκεάνιο SS United States ετοιμάζεται για ένα εντελώς διαφορετικό ορόσημο: να βυθιστεί σκόπιμα και να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο.

Οι αρχές της κομητείας Οκαλούσα στη Φλόριντα προγραμματίζουν τη βύθιση του ιστορικού υπερωκεάνιου για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Associated Press. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Το πλοίο θα καταλήξει στον βυθό περίπου 22 ναυτικά μίλια, δηλαδή 41 χιλιόμετρα, νοτιοδυτικά του Ντέστιν, στα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα στον Κόλπο.

The SS United States left its Philadelphia pier on February 19, 2025 arriving in Alabama at the beginning of March after a 12-day tow. In Mobile, AL, crews removed hazardous materials and dismantled some superstructure elements. Video courtesy Capt. Mike Vinik. #SSUnitedStates https://t.co/Q30Kdvg3gC — Titanic New York (@TitanicNewYork) October 18, 2026

Από υπερωκεάνιο-ρεκόρ σε καταδυτικό προορισμό

Με μήκος σχεδόν 305 μέτρων, το SS United States υπήρξε ένα εντυπωσιακό επίτευγμα της επιβατηγού ναυτιλίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες οργανώσεων να το διασώσουν προσέκρουσαν στο υψηλό κόστος διατήρησής του.

Πλέον, το σχέδιο προβλέπει μια δεύτερη ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος φιλοδοξούν να το μετατρέψουν σε εμβληματικό προορισμό για δύτες, ανάμεσα στους περισσότερους από 500 τεχνητούς υφάλους της περιοχής.

Video from 150 miles off the coast of the South Carolina – Georgia state line. SS United States deep in the Atlantic Ocean, heading for Florida. Mandatory source credit: Capt. Mike Vinik \ World Satellite Television News. #SSUnitedStates https://t.co/Kk8kaXcCEz — Titanic New York (@TitanicNewYork) February 25, 2025

«Πρόκειται για ένα συναρπαστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός μοναδικού πόρου για το περιβάλλον και την τουριστική μας βιομηχανία», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Οι προσδοκίες περιλαμβάνουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη: οι υποστηρικτές του σχεδίου εκτιμούν ότι το βυθισμένο υπερωκεάνιο θα μπορούσε να φέρνει εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τουριστικές δαπάνες, ενισχύοντας καταδυτικά καταστήματα, επιχειρήσεις εκδρομών αλιείας και ξενοδοχεία.