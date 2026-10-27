Ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή και τις γειτονικές περιοχές ετοιμάζεται να στείλει η Κίνα, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την επέκταση της σύγκρουσης προς το Κέρας της Αφρικής και την Ερυθρά Θάλασσα.

Την ανακοίνωση έκανε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Κίνα θα στείλει σύντομα ειδικό απεσταλμένο για να επισκεφθεί χώρες των περιοχών αυτών, να ενισχύσει την επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες πλευρές, να προωθήσει τις επαφές και τον διάλογο, να συμβάλει στην αποκλιμάκωση και να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», δήλωσε.

Διπλωματικές κινήσεις υπό την απειλή νέων πληγμάτων

Η κινεζική πρωτοβουλία έρχεται ενώ εντείνονται οι προσπάθειες να αποτραπεί μια ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη.

Τη Δευτέρα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν συναντήθηκαν στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους, με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Αίγυπτος ενέκρινε την παροχή αμυντικής υποστήριξης προς το βασίλειο.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης έχουν επίσης οξυνθεί, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν ξανά το Ιράν.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ανησυχία του Πεκίνου για τις επιπτώσεις πέρα από τη Μέση Ανατολή είχε αποτυπωθεί και στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Κίνας και του Τζιμπουτί, την περασμένη εβδομάδα στην κινεζική πρωτεύουσα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας στο Κέρας της Αφρικής και την Ερυθρά Θάλασσα.