Έρευνα στην πολυτελή κατοικία δισεκατομμυριούχου δωρητή του Δημοκρατικού πολιτικού Έρικ Σουόλγουελ, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, πραγματοποίησε σήμερα το FBI, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του πρώην μέλους του αμερικανικού Κογκρέσου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters, ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνα στην έπαυλη του επιχειρηματία Στίβεν Κούμπεκ, αναζητώντας ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με αδικήματα πορνείας.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η επιχείρηση συνδέεται με την έρευνα για τις καταγγελίες σε βάρος του Σουόλγουελ.

Δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις

Ο δισεκατομμυριούχος δεν βρισκόταν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι πράκτορες κατάσχεσαν συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία από την έπαυλη.

Οι δικηγόροι τόσο του Στίβεν Κούμπεκ όσο και του Έρικ Σουόλγουελ δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ποινική κατηγορία σε βάρος του επιχειρηματία σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα.

Είχαν προηγηθεί έρευνες στο σπίτι του Σουόλγουελ

Η σημερινή επιχείρηση αποτελεί νέα εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον περασμένο Αύγουστο, πράκτορες του FBI είχαν ερευνήσει την κατοικία του Σουόλγουελ στην Ουάσιγκτον, ενώ είχαν προχωρήσει και στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών του στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Ο πολιτικός είχε προηγουμένως αποχωρήσει από την εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, τον Απρίλιο, μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών από τέσσερις γυναίκες.

Οι καταγγελίες αφορούσαν διαφορετικής φύσης σεξουαλικά αδικήματα, από σεξουαλική επίθεση μέχρι αποστολή ανεπιθύμητων φωτογραφιών σεξουαλικού περιεχομένου. Στη συνέχεια, ο Σουόλγουελ παραιτήθηκε και από την έδρα του στο Κογκρέσο.

Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην βουλευτής

Ο Έρικ Σουόλγουελ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς των γυναικών που τον κατήγγειλαν. Παρότι ζήτησε συγγνώμη για όσα χαρακτήρισε «λάθη κρίσης», επέμεινε ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αναληθείς.

Παράλληλα, έχει δηλώσει αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να επιδιώξει την κατάρριψη των κατηγοριών.

Έρευνες και σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες

Η υπόθεση εξετάζεται επίσης από τις αρμόδιες αρχές στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, οι οποίες έχουν ανακοινώσει τη διεξαγωγή ερευνών για τις καταγγελλόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διερευνά ξεχωριστή καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο Σουόλγουελ φέρεται να απασχολούσε παράνομα μια γυναίκα από τη Βραζιλία ως νταντά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η έρευνα του FBI στην κατοικία του Κούμπεκ προσθέτει ένα ακόμη σκέλος στη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν την τέλεση αδικημάτων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.