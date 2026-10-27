Η Κέιτ Μίντλετον αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία με τον καρκίνο και στη σχέση της με τη φύση, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στον φιλανθρωπικό οργανισμό Dose of Nature. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε με ανθρώπους που συμμετέχουν στις δράσεις του και μοιράστηκε μαζί τους σκέψεις για όσα μπορεί να προσφέρει η επαφή με το φυσικό περιβάλλον σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής.

Το 2024, όταν ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, η Κέιτ είχε μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Η φύση αποτέλεσε για εκείνη έναν τρόπο να βρει προσωπική ισορροπία, όπως προκύπτει και από όσα ανέφερε στη νέα της δημόσια εμφάνιση.

Ο οργανισμός Dose of Nature δραστηριοποιείται στην περιοχή του Pensford Field, κοντά στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου. Στη συνάντηση συμμετείχαν η ιδρύτριά του, δρ Άλισον Γκρίνγουντ, η κλινική υπεύθυνη δρ Τζορτζίνα Γκουλντ, καθώς και μέλη της ομάδας.

Η προσωπική εξομολόγηση της Κέιτ Μίντλετον

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η πριγκίπισσα συζήτησε με έναν από τους εθελοντές για τον τρόπο με τον οποίο η σύνδεσή του με τη φύση είχε επηρεάσει τη ζωή του. Ακούγοντας την εμπειρία του, αναγνώρισε κοινά σημεία με τη δική της διαδρομή, παρά τις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετώπισαν.

«Η δική μας διαδρομή ήταν πολύ, πολύ διαφορετική, αλλά είναι υπέροχο να ακούω πώς η σύνδεσή σου με τη φύση σε έχει βοηθήσει θεραπευτικά. Ένιωσα κι εγώ το ίδιο», του είπε.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με έναν ακόμη συμμετέχοντα, τον Τομ. Η Κέιτ αναφέρθηκε στη σημασία της δυνατότητας να προσφέρει κανείς στους άλλους στήριξη, αλλά και στην αίσθηση ότι ανήκει σε μια κοινότητα, ιδιαίτερα όταν το μέλλον μοιάζει αβέβαιο.

«Το γεγονός ότι μπορείς να προσφέρεις αυτή την εμπειρία σε τόσους άλλους ανθρώπους σε αυτή την κοινότητα, δίνοντάς τους την αίσθηση του σκοπού, του νοήματος και του ανήκειν μέσα από αυτή τη διαδρομή, πιστεύω ότι είναι κάτι που προσφέρει διάρκεια και σταθερότητα σε αυτό το συναίσθημα.

Ακόμη κι όταν δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να ακολουθήσει και δεν έχεις τον έλεγχο της ζωής σου ώστε να ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον, το να αισθάνεσαι ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις όσα έρθουν, επειδή νιώθεις αυτή τη σύνδεση με τα πάντα γύρω σου, θεωρώ ότι κάνει την εμπειρία ολιστική με την πραγματική έννοια της λέξης», ανέφερε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.