Νεκρός από πυρά αγνώστων έπεσε στη βόρεια Νιγηρία ο μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης Γιαχάγια Ιμπραχίμ Μασουσούκα, γνωστός για τη δράση του υπέρ του διαθρησκευτικού διαλόγου, σε μια επίθεση κατά την οποία δολοφονήθηκε και ο συνεργάτης του, Άνταμου Αμπουμπακάρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η διπλή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Ντουτσίν-Μα, στην πολιτεία Κατσίνα της βόρειας Νιγηρίας.

Δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν τα θύματα και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, την ώρα που βρίσκονταν έξω από την κατοικία του θρησκευτικού ηγέτη.

Τις συνθήκες της επίθεσης γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αμπουμπακάρ Σαντίκ Αλιγιού.

Είχε συγκρουστεί με θρησκευτικούς αξιωματούχους και είχε δεχτεί απειλές

Ο Γιαχάγια Ιμπραχίμ Μασουσούκα ήταν γνωστός για τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε κοινωνικά και θρησκευτικά ζητήματα, καθώς και για τις θέσεις του υπέρ της συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Διατηρούσε ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με περίπου 436.000 ακολούθους στο Facebook.

Στο παρελθόν είχε έρθει σε αντιπαράθεση με ουαχαβίτες θρησκευτικούς αξιωματούχους που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, χρηματοδοτούνταν από τη Σαουδική Αραβία και τον είχαν κατηγορήσει για βλασφημία.

Ο ίδιος τοποθετούνταν ανοιχτά και για τα προβλήματα ανασφάλειας στη βόρεια Νιγηρία, μια περιοχή που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια εκτεταμένη βία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών και δεν έχει αποδειχθεί σύνδεση της δολοφονίας με τις προηγούμενες θρησκευτικές αντιπαραθέσεις.

Διεθνής Αμνηστία: «Βάρβαρη δολοφονία»

Την επίθεση καταδίκασε η Διεθνής Αμνηστία, κάνοντας λόγο για τη «βάρβαρη δολοφονία» του μουσουλμάνου θρησκευτικού ηγέτη.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισήμανε ότι ο Μασουσούκα είχε δεχτεί απειλές πριν από τη δολοφονία του.

Η αναφορά αυτή προσθέτει νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν οι απειλές συνδέονται με τους δράστες.

Η θρησκευτική ένταση και η βία στη βόρεια Νιγηρία

Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με περίπου 240 εκατομμύρια κατοίκους, χαρακτηρίζεται από έντονες θρησκευτικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις.

Ο νότος της χώρας είναι κατά κύριο λόγο χριστιανικός, ενώ στον βορρά επικρατεί το μουσουλμανικό στοιχείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι βόρειες περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, με τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων, την ενίσχυση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και τις συγκρούσεις μεταξύ αγροτικών και κτηνοτροφικών κοινοτήτων να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δολοφονία ενός θρησκευτικού ηγέτη που υποστήριζε τον διάλογο και τη συνύπαρξη προκαλεί ανησυχία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την ταυτότητα των δραστών ή τα πιθανά κίνητρα της διπλής δολοφονίας.