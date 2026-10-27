Η Arla Foods Amba ανακοίνωσε ότι προχωράει σε δεύτερη προληπτική ανάκληση παρτίδων του πρωτεϊνικού επιδορπίου Arla Protein Pudding.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 23.10.2026 η Arla Foods Amba ανακαλεί προληπτικά και την παρακάτω παρτίδα Arla Protein Pudding, με γεύση σοκολάτα και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 07.05.2027 & 08.05.2027, οι οποίες αναγράφονται στο επάνω μέρος της συσκευασίας.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα με τις παραπάνω ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση, παρακαλούνται να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με την Arla Foods Hellas στο: 210 8196100, για αντικατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία».