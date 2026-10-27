Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 84-81 από τη Μπαχτσεσεχίρ εκτός έδρας και είναι πλέον στο 3-2 μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές του Eurocup.

Με τους Ταϊρί και Όσμαν να μπαίνουν καλά στο παιχνίδι, οι «ασπρόμαυροι» ήταν πάντα κοντά στους Τούρκους, οι οποίοι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ήταν μπροστά με 26-23.

Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι τα πήγε καλύτερα καθώς βρέθηκε στο +3 (30-33), οι γηπεδούχοι όμως αντέδρασαν, ήλεγξαν τον ρυθμό στη συνέχεια, πήγαν στο +7 (45-38) και τελικά έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 12 πόντων (52-40).

Στην τρίτη περίοδο οι Όσμαν και Φόστερ βοήθησαν ώστε ο «δικέφαλος του βορρά» να μειώσει τη διαφορά και να μπει από το -5 (63-58) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου κακά.

Ένα σερί 15-0 μετέτρεψε το σκορ σε 78-61 για τη Μπαχτσεσεχίρ, με τον ΠΑΟΚ να είναι με την πλάτη στον τοίχο και να αντιδρά με μπροστάρη τον Όσμαν, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους συνολικά.

Η ομάδα του Τρινκιέρι κατάφερε, έτσι, να μειώσει σε 82-79 και στη συνέχεια σε 82-81 με νέο καλάθι του Τούρκου, ο Πονίτκα όμως έκανε το 84-81 και έδωσε τη νίκη στους Τούρκους, καθώς ο Ταϊρί αστόχησε σε τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81