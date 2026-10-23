Η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία. Εσύ; Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ παρουσιάζουν το «The Career Reboot Forum», το 1οonlineforum για τη Διά Βίου Εκπαίδευση, την επανειδίκευση και την επαγγελματική εξέλιξη στην ψηφιακή εποχή. Η νέα αυτή πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του κορυφαίου Κέντρου Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies, που οδηγεί τις εξελίξεις στην εξειδικευμένη επιμόρφωση.

Η ψηφιακή συνάντηση θα μεταδοθεί ζωντανά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 17.30 με κεντρικό σύνθημα «LEARN. UNLEARN. REINVENT».

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται συνεχώς λόγω της τεχνολογίας, η ανάγκη να αποκτάμε νέες δεξιότητες (upskilling), αλλά και να αναθεωρούμε όσα ήδη γνωρίζουμε (reskilling) είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το «The Career Reboot Forum» έρχεται να δώσει απαντήσεις, λύσεις και έμπνευση σε όσους θέλουν να κάνουν επανεκκίνηση στην καριέρα τους, να θωρακίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον ή να αλλάξουν κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο του forum που διοργανώνουν οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με την υποστήριξη του ΑΛΦΑ studies και Χορηγούς Επικοινωνίας τα κορυφαία sites εύρεσης εργασίας και σεμιναρίων jobfind.gr & semifind.gr, καταξιωμένοι εισηγητές, στελέχη της αγοράς και σύμβουλοι καριέρας θα αναλύσουν τις νέες τάσεις, τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τις προϋποθέσεις για το επιτυχημένο reskilling & upskilling, την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού στις επιχειρήσεις, καθώς και τα απαραίτητα soft και hardskills που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα.

Η συμμετοχή στο online forum είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για όλους, ωστόσο η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

• Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

• Διάρκεια: 17:30- 19.30

• Τοποθεσία: Online (Live Streaming)

• Κόστος: Δωρεάν συμμετοχή

Κράτηση θέσης: www.iekalfa.gr/career-reboot/

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