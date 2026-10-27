Ενώπιον της δικαιοσύνης στη Βρετανία βρίσκονται πλέον τέσσερις άνδρες, κατηγορούμενοι για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, την οποία νάρκωνε συστηματικά, βιντεοσκοπούσε και διαφήμιζε στο διαδίκτυο ο ίδιος της ο σύζυγος.

Οι εισαγγελείς προειδοποίησαν τους ενόρκους ότι θα δουν οπτικό υλικό με φρικιαστικές σκηνές που χαράσσονται για πάντα στη μνήμη. Ο 50χρονος πρώην σύζυγος, Φίλιπ Γιανγκ, έχει ήδη ομολογήσει την ενοχή του για σωρεία εγκλημάτων που διαπράχθηκαν πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Philip Young, 49, pleaded guilty in January at Winchester crown court to 11 counts of rape and 11 counts of administering a substance with intent to stupefy his former wife Joanne Young, 48, who has waived her right to anonymity. At that time, he denied three charges of making indecent images of children and one count of possessing a prohibited image of a child in July 2024, and four charges of possessing an extreme pornographic image between January 2019 and January 2024. But appearing via video link at Winchester crown court from HMP Winchester on Friday, Young changed all his pleas to guilty. — The Daily Britain (@dailybritainonx) May 1, 2026

Θύμα της εφιαλτικής αυτής υπόθεσης είναι η Τζοάν Γιανγκ, η οποία προχώρησε σε μια γενναία απόφαση, παραιτούμενη από το νόμιμο δικαίωμά της να διατηρήσει την ανωνυμία της, ώστε να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Άλλοι τέσσερις άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βίασαν ή κακοποίησαν σεξουαλικά το θύμα το διάστημα 2016-2023 δικάζονται τώρα στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ για εγκλήματα που φέρονται να διέπραξαν μαζί με τον Φίλιπ Γιανγκ.



Πρόκειται για τους Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, ηλικίας 32 ετών, Ρίτσαρντ Ουίλκινς, ηλικίας 62 ετών, Νόρμαν Μακσόνι, ηλικίας 48 ετών και Μοχάμαντ Χασάν, ηλικίας 38 ετών. Και οι τέσσερις αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Four men go on trial at Winchester Crown Court accused of sexually assaulting Joanne Young https://t.co/gPBgJnI7pR — ITV News West Country (@itvwestcountry) October 27, 2026

«Αυτή η υπόθεση αφορά, στην ουσία, το αν είναι ποτέ λογικό να κάνεις σεξ ή να αρχίσεις να έχεις σεξουαλική επαφή με μια άγνωστη γυναίκα χωρίς να την ρωτήσεις πρώτα», δήλωσε η εισαγγελέας Σάρα Τζόουνς. Είπε ότι ο Φίλιπ Γιανγκ δημοσίευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες της Τζοάν Γιανγκ, δεμένης στο κρεβάτι της και με δεμένα μάτια, καθώς «αναζητούσε αγνώστους να έρθουν να κοιμηθούν με τη σύζυγό του – οποιασδήποτε ηλικίας, οποιασδήποτε φυλής».



«Το παρουσίαζε όλο αυτό ως ένα φετίχ και των δύο, ωστόσο δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από την ίδια την Τζοάν που να το υποστηρίζει αυτό», συμπλήρωσε η ίδια. Χωρίς το θύμα να το γνωρίζει ή να έχει συναινέσει, περιέγραψε η Τζόουνς, ο Φίλιπ Γιανγκ τη νάρκωνε συχνά και προσκαλούσε ξένους, που είχαν απαντήσει σε διαδικτυακές αναρτήσεις του να κάνουν σεξ με εκείνη, ενώ εκείνος παρακολουθούσε και τραβούσε βίντεο όσα συνέβαιναν.



Η αστυνομία βρήκε αυτά τα βίντεο, αφού ένας λογαριασμός που συνδεόταν με τον Γιανγκ δημοσίευσε πολύ σκληρές εικόνες στο διαδίκτυο το 2023 και οι συσκευές του κατασχέθηκαν.

Four men have appeared in court charged with sexual offences against the now ex-wife of former Tory councillor Philip Young, who has admitted to drugging and raping her over a 13-year period. Sky’s Phoebe Southworth reports live from Winchester Crown Court https://t.co/kygKWyEO6k — Sky News (@SkyNews) October 27, 2026

Η Τζόουνς ανέφερε πως το θύμα είχε συναινέσει στην προτίμηση του συζύγου της να της δένει τα μάτια κατά τη διάρκεια των ερωτικών περιπτύξεων, ωστόσο κάποια νύχτα γύρω στο 2023 ξύπνησε ξαφνικά και ανακάλυψε πως ένας άγνωστος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο.



«Θα δείτε βίντεο με πράγματα που, αφού τα δείτε, δεν θα μπορείτε να τα ξεχάσετε και ενδέχεται να σας μείνουν στη μνήμη για πάντα», είπε η εισαγγελέας στους ενόρκους.



Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.