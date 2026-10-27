Στο νότιο Ισραήλ, η προσέλευση στις κάλπες προσέλαβε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς πολλοί Άραβες ψηφοφόροι κατέφθασαν στα εκλογικά τμήματα ιππεύοντας καμήλες και γαϊδούρια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

🚨🇮🇱 ÚLTIMA HORA: Los árabes ya celebran en Israel. Caravanas de festejo recorren Rahat y Lod mientras creen haber logrado derrocar a Netanyahu. Pero todavía no hay nada decidido. ¡La batalla electoral sigue abierta! https://t.co/anK7yNJod5 — Isaac (@isaacrrr7) October 27, 2026



Το κλίμα ενθουσιασμού για τις εκλογές του είναι ήδη διάχυτο στις αραβικές κοινότητες της χώρας.



Εορταστικές πομπές και μηχανοκίνητα καραβάνια διασχίζουν τους δρόμους στη Ραχάτ και τη Λοντ, με τους κατοίκους να πανηγυρίζουν εκτιμώντας ότι πέτυχαν την ιστορική ανατροπή του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

In southern Israel, many Arab voters arrived at polling stations on camels and donkeys to cast their ballots. https://t.co/wJuytxkJjv — Open Source Intel (@Osint613) October 27, 2026



Παρά την ευφορία και τις εικόνες γιορτής, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη οριστικά.



Η εκλογική αναμέτρηση παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη, με τις ισορροπίες να είναι εξαιρετικά λεπτές και την τελική έκβαση της κάλπης να κρέμεται από μια κλωστή.



Οι αναλυτές τονίζουν ότι η μάχη θα δοθεί μέχρι την τελευταία ψήφο, καθώς τα αποτελέσματα στις κρίσιμες περιφέρειες μπορούν να ανατρέψουν όλα τα προγνωστικά.