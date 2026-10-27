Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος πληροφοριών γύρω από την Ουκρανία όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά ενδέχεται και να ενταθεί, διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από την ουκρανική σύγκρουση, σχολιάζοντας παράλληλα τις διπλωματικές επαφές του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με Ευρωπαίους ηγέτες.

Αιχμές κατά των ευρωπαϊκών χωρών

Ειδικότερα, ο Λαβρόφ σχολίασε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, κατά τις συνομιλίες δεν παρουσιάστηκε καμία νέα πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ενδιαφέρονται κυρίως να εξασφαλίσουν συμμετοχή στη διαπραγματευτική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να προσφέρουν νέες πρωτοβουλίες.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση του «πολέμου πληροφοριών»

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εκτίμησε ότι η αντιπαράθεση στο πεδίο της πληροφόρησης και της επικοινωνίας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία θα συνεχιστεί.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσής της, χωρίς να διευκρινίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, σε ποιες συγκεκριμένες εξελίξεις στηρίζει την εκτίμησή του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δηλώσεις του Λαβρόφ αποτυπώνουν τη στάση της Μόσχας απέναντι στην ευρωπαϊκή εμπλοκή στις διπλωματικές προσπάθειες για την Ουκρανία, με τη ρωσική πλευρά να αμφισβητεί την ουσιαστική συμβολή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.