Τη Μόσχα επέλεξε η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF) ως διοργανώτρια πόλη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2030, σε μια απόφαση με ισχυρό πολιτικό συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Ρωσίας στη φιλοξενία μεγάλης διοργάνωσης ολυμπιακού αθλήματος μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Παράλληλα, η IWF ανέθεσε τη διοργάνωση του 2029 στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας, με τον γενικό γραμματέα της, Χοσέ Κινιόνες, να εκφράζει την πεποίθηση ότι και οι δύο διοργανώσεις θα στεφθούν με επιτυχία. Από την πλευρά της, η ρωσική ομοσπονδία υποδέχθηκε θετικά την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή αγώνων υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή της Μόσχας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στους Ρώσους αθλητές. Το καλοκαίρι, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή τους στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενιαία στάση από όλες τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

Σε αθλήματα όπως το τζούντο και η πυγμαχία έχουν ήδη υιοθετηθεί πιο ελαστικές προσεγγίσεις, ενώ σε άλλα, όπως η κολύμβηση και η γυμναστική, Ρώσοι και Λευκορώσοι αγωνίζονται υπό καθεστώς ουδέτερης συμμετοχής. Αντίθετα, ο στίβος εξακολουθεί να διατηρεί αυστηρή στάση απέναντι στους αθλητές των δύο χωρών.

Η έντονη αντίδραση της Ουκρανίας

Η απόφαση της IWF προκάλεσε την οργή του Κιέβου, με τον Ουκρανό υπουργό Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι, να τη χαρακτηρίζει «ντροπιαστική» και να ανακοινώνει την πρόθεση της χώρας του να προσφύγει τόσο στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή όσο και στη διεθνή ομοσπονδία του αθλήματος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός υπουργός ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης και την έναρξη μιας νέας, διαφανούς διαδικασίας επιλογής της διοργανώτριας χώρας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το Κρεμλίνο ως μέσο πολιτικής προπαγάνδας και αποκατάστασης της διεθνούς εικόνας του.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ουδετερότητας στον αθλητισμό και τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς ομοσπονδίες διαχειρίζονται τη συμμετοχή της Ρωσίας στις μεγάλες διοργανώσεις, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.