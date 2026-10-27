Γέφυρα στο νότιο τμήμα του Κιέβου, μέρος σημαντικού άξονα για τις μεταφορές της Ουκρανίας, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας, ανακοίνωσε το πρωί σήμερα, Τρίτη 27/10 ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσα Βιτάλι Κλίτσκο.

«Επιδρομή έπληξε τη γέφυρα Πιβντένι. Οι υποδομές του μετρό πάνω στη γέφυρα επίσης υπέστησαν ζημιές», ανέφερε μέσω Telegram.

Επίσης, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε στόχος τουλάχιστον 10 ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, κατά την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Σε εφαρμογή η ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι

Η τοπική κατάπαυση του πυρός γύρω από την Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας υπό κατοχή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, τέθηκε σε εφαρμογή τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι πρότεινε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και αποδέχθηκαν οι δυο εμπόλεμες πλευρές.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για ανθρωπιστική επιχείρηση στην περιοχή της (πόλης) Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας έπαυσαν πυρ στον τομέα της Χερσώνας (…) από τις 04:00 ώρα Μόσχας» (σ.σ.: 03:00 ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Η αναστολή των εχθροπραξιών αναμένεται να επιτρέψει να διεξαχθεί επιχείρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα στην απομονωμένη κοινότητα, όπου οι κάτοικοι υπό πολιορκία αντιμετώπιζαν μεγάλες ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων για εβδομάδες.