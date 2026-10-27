Σε εφαρμογή έθεσαν η Ρωσία και η Ουκρανία περιφερειακή κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψουν την έναρξη μιας ανθρωπιστικής προσπάθειας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους πόλη Ολέσκι, ωστόσο, συνεχίζουν τα πλήγματα αλλού, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα να παραδοθεί βοήθεια και να πραγματοποιηθεί απομάκρυνση κατοίκων από την πόλη αυτή της πρώτης γραμμής στη νότια Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων.

«Ως επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, επιβεβαιώνω ότι η ουκρανική πλευρά τιμά τις δεσμεύσεις της», δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο Ντμίτρο Λούμπινετς, κοινοβουλευτικός επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέσω του Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τους βομβαρδισμούς προς την κατεύθυνση της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας από τις 4 π.μ. ώρα Μόσχας (03:00 ώρα Ελλάδας) για να προετοιμαστεί για την προσπάθεια στο Ολέσκι, που βρίσκεται απέναντι από τη Χερσώνα στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Ο Λούμπινετς πρόσθεσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε σε συντονισμό με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και σε συνεργασία με την επίτροπο της Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Γιάνα Λαντράτοβα.

Νέα πλήγματα στο Κίεβο προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας

Εντωμεταξύ, νέες επιδρομές έπληξαν σήμερα τη Νότια Γέφυρα και υποδομή του μετρό στο Κίεβο, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας, ανακοίνωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι, ενώ ακούσθηκαν εκρήξεις.

Η πόλη Ολέσκι βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Δνείπερου στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας, απέναντι από την πόλη της Χερσώνας, η οποία ελέγχεται από ουκρανικές δυνάμεις.

Όμως, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν την Ολέσκι αφότου την κατέλαβαν κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής τους το Φεβρουάριο 2022.

Απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου μίλησαν τις τελευταίες ημέρες και με τις δύο πλευρές για να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συναντηθούν σε τεχνικό επίπεδο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι για να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Νέες επιθέσεις

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο στοίχισε χθες, Δευτέρα, το βράδυ τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και 15 τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων φοιτητές σε έναν κοιτώνα. Από τις επιιθέσεις υπάρχουν επίσης νεκροί και τραυματίες στο Χάρκοβο και το Πάβλοχραντ.

Μέσω του Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε υποδομή μεταφορών στο Κίεβο, έναν κόμβο εφοδιασμού στην περιφέρεια του Χαρκόβου, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και φορτηγά πλοία αλλού, για τα οποία υποστήριξε πως χρησιμοποιούνταν από τις ένοπλες δυνάμεις.

Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα ενώ έξι άλλοι τραυματίσθηκαν στη δυτική ρωσική πόλη Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 30 τραυματίσθηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε λεωφορείο στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της νοτιοανατολικής ουκρανικής περιφέρειας της Ζαπορίζια, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές. Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι πλήττουν εσκεμμένα αμάχους.