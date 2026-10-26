Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα της Σαχτάρ Ντόνετσκ με τη Ζόρια, καθώς ο ουκρανικός σύλλογος τίμησε τον Στανισλάβ Προτσένκο, βετεράνο στρατιωτικό που έχασε το χέρι του κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το ποδόσφαιρο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η σημασία του ξεπερνά τα όρια των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να προχωρά σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό και σεβασμό.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Ζόρια για το ουκρανικό πρωτάθλημα, η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League επέλεξε να τιμήσει έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη χώρα του και τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του πολέμου.

Πρωταγωνιστής της ξεχωριστής αυτής πρωτοβουλίας ήταν ο Στανισλάβ Προτσένκο, βετεράνος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος έχασε το ένα του χέρι ύστερα από τραυματισμό που υπέστη από πυρά όλμων.

Οι άνθρωποι της Σαχτάρ τού προσέφεραν μια φανέλα της ομάδας ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του, ενώ του έδωσαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ο ίδιος την εναρκτήρια σέντρα του αγώνα, σε μια στιγμή με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Ο Προτσένκο, μάλιστα, διατηρεί ήδη στενούς δεσμούς με τον σύλλογο, καθώς από το 2025 αγωνίζεται στη Shakhtar Stalevi, την ποδοσφαιρική ομάδα ακρωτηριασμένων της Σαχτάρ Ντόνετσκ, συνεχίζοντας μέσα από τον αθλητισμό την προσπάθειά του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η αναμέτρηση με τη Ζόρια ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), ωστόσο η πιο ξεχωριστή στιγμή της ημέρας είχε προηγηθεί του πρώτου σφυρίγματος, με τη Σαχτάρ να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης και τιμής προς έναν βετεράνο του πολέμου.