Τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχαν σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Στουμπ.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης έχουν κατά βάση αποφύγει τις επαφές με τον Πούτιν από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πλήρους κλίμακας πόλεμό της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η συζήτηση ήταν ειλικρινής και ουσιώδης. Είμαστε γειτονικές χώρες της Ρωσίας. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες», δήλωσε ο Στουμπ σε ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, όπως δήλωσε σύμβουλός του, σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κατηγορεί συχνά τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι κλιμακώνουν τον πόλεμο με το να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να αρνούνται να μιλήσουν στη Μόσχα.

Η Μόσχα αντιπαραβάλλει τη στάση τους με αυτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει επαφές με τον Πούτιν και έχει προσπαθήσει -έως τώρα χωρίς επιτυχία- να μεσολαβήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Στέρε και ο Στουμπ συναντήθηκαν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ουκρανό πρόεδρο στο Όσλο, μία ημέρα πριν ο Γουίτκοφ συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.