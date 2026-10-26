Στην καθυστέρηση της αμερικανικής έγκρισης για την προμήθεια πυραύλων αεράμυνας επανήλθε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία περιμένει σχεδόν έναν μήνα το πράσινο φως από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για πυραύλους των συστημάτων Patriot και NASAMS.

Η νέα παρέμβαση του Ουκρανού προέδρου έρχεται ενώ η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, αυξάνοντας την πίεση στην ουκρανική αεράμυνα ενόψει του χειμώνα.

«Σε γενικές γραμμές, περιμένουμε περίπου έναν μήνα την έγκριση του κ. Χέγκσεθ για τους πυραύλους για τα συστήματα Patriot και NASAMS. Έδωσα οδηγίες στην ομάδα μας να θέσουν το θέμα αυτό στην αμερικανική πλευρά για μία ακόμη φορά», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I held a coordination call on the situation with weapons supplies from our partners and efforts to restore energy infrastructure following Russian strikes. Prime Minister Sergii Koretskyi reported on the work underway in the regions. I thank every repair crew and all energy companies that are fully carrying out their assigned tasks. The work is continuing virtually nonstop, and we are using the equipment reserves we have built up. I expect the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Ministry of Energy, and other agencies involved to communicate in a timely and sufficient manner the need to replenish these reserves. The Minister of Defense of Ukraine, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, and the Minister of Foreign Affairs reported on the supply of air defense interceptors to Ukraine, first and foremost Patriot missiles. We are working on several tracks – with the United States, Europe, and other partners that have stocks of PAC-2 and PAC-3 missiles. In particular, we have been waiting for nearly a month for Mr. Hegseth to sign off on missiles for Patriots and NASAMS. I instructed our team to raise this with the American side once again. Conversations with other countries are also ongoing. We also discussed preparations for the November Ramstein meeting. It is important to speed up the implementation of decisions that have been on the table for some time. Every support package is an opportunity to protect people’s lives. Thank you to everyone who is providing real support and, in particular, helping speed up these critically important deliveries. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026

Οι καθυστερήσεις στις αποστολές και η απάντηση Ρούμπιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ουάσιγκτον να επισπεύσει τις παραδόσεις. Οι πύραυλοι αγοράζονται από συμμάχους του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, το οποίο αφορά την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών προτεραιότητας της Ουκρανίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι μία παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης ενδέχεται να μην είχε αποσταλεί, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους.

Το ζήτημα προστίθεται στις τριβές μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, μετά τη συμφωνία για το ντίζελ που ανακοίνωσε ότι συνήψε με τη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παράλληλα επικρίνει τον Ζελένσκι για την απροθυμία του να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Αναφορές για κενά στην ενημέρωση και προβλήματα στο Starshield

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει αναφέρει και κενά στις πληροφορίες που λαμβάνει από τις ΗΠΑ σχετικά με ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Κίεβο, περιορίστηκε επί ημέρες η ισχύς του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού συστήματος Starlink, προκαλώντας προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η εντολή για τον περιορισμό προήλθε από τον Λευκό Οίκο. Ο Ίλον Μασκ και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν παραπέμψει ο ένας στην άλλη πλευρά ως προς το ποιος μπορούσε να αποφασίσει τέτοιους περιορισμούς.

Ολόκληρο το μήνυμα Ζελένσκι:



«Πραγματοποίησα τηλεδιάσκεψη συντονισμού για την πορεία των παραδόσεων όπλων από τους εταίρους μας και τις προσπάθειες αποκατάστασης των ενεργειακών υποδομών μετά τα ρωσικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός Σεργκίι Κορέτσκι ενημέρωσε για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιφέρειες. Ευχαριστώ κάθε συνεργείο επισκευών και όλες τις ενεργειακές εταιρείες που ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται σχεδόν αδιάκοπα και αξιοποιούμε τα αποθέματα εξοπλισμού που έχουμε συγκεντρώσει. Αναμένω από το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, το υπουργείο Ενέργειας και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες να γνωστοποιούν εγκαίρως και με επαρκή σαφήνεια τις ανάγκες αναπλήρωσης αυτών των αποθεμάτων.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο αρχιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσαν για την προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης στην Ουκρανία, πρωτίστως πυραύλων Patriot. Εργαζόμαστε παράλληλα σε διάφορα επίπεδα – με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους εταίρους που διαθέτουν αποθέματα πυραύλων PAC-2 και PAC-3. Ειδικότερα, περιμένουμε σχεδόν έναν μήνα την έγκριση του κ. Χέγκσεθ για πυραύλους των συστημάτων Patriot και NASAMS. Έδωσα εντολή στην ομάδα μας να θέσει ξανά το ζήτημα στην αμερικανική πλευρά. Συνεχίζονται επίσης οι συνομιλίες με άλλες χώρες.

Συζητήσαμε επίσης την προετοιμασία για τη συνάντηση του Νοεμβρίου των χωρών που συντονίζουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, γνωστών ως «ομάδα Ράμσταϊν». Είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η υλοποίηση αποφάσεων που εκκρεμούν εδώ και καιρό. Κάθε πακέτο βοήθειας μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ όλους όσοι μας στηρίζουν έμπρακτα και βοηθούν να φτάσουν ταχύτερα αυτές οι κρίσιμες προμήθειες στη χώρα μας.»