Ο Νόα Γουάιλ αναδείχθηκε ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό People, αλλά χρειάστηκε λίγο χρόνο για να πιστέψει ότι η πρόταση ήταν σοβαρή. Ο 55χρονος πρωταγωνιστής του «The Pitt» δεν περίμενε τη συγκεκριμένη διάκριση, σε αντίθεση όπως φαίνεται, με τη σύζυγό του, Σάρα, που βρήκε έναν ακόμη λόγο να καμαρώνει για την επιλογή της.

«Νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα μου απονεμόταν αυτή η τιμή», δήλωσε ο ηθοποιός.

Η Σάρα δεν χρειαζόταν την επιβεβαίωση του People

Για τη σύζυγό του, η γοητεία του Γουάιλ βρίσκεται και σε όσα δεν βλέπει το κοινό στην οθόνη: στον χαρακτήρα του και στον τρόπο με τον οποίο στέκεται δίπλα στην οικογένειά του.

«Πιστεύει ότι είμαι καλός άνθρωπος και ότι ο άνθρωπος που είμαι, όπως και ο πατέρας και ο σύζυγος που είμαι, αξίζει να προβληθεί», ανέφερε ο ίδιος. «Σκέφτηκα: “Εντάξει, αφού το λες εσύ”».

Όπως αποκάλυψε με χιούμορ, η Σάρα χάρηκε ιδιαίτερα με τη διάκριση, καθώς τη θεώρησε επιβεβαίωση του καλού της γούστου.

Ήταν, μάλιστα, στο πλευρό του στη φωτογράφιση για το περιοδικό, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο σε κατοικία στο Μαλιμπού. Μαζί τους βρίσκονταν η 11χρονη κόρη τους και ο σκύλος της οικογένειας, δίνοντας οικογενειακό χαρακτήρα στην προετοιμασία του εξωφύλλου.

Από τον γιατρό Κάρτερ στο «The Pitt»

Για πολλούς τηλεθεατές, ο Νόα Γουάιλ παραμένει ο Τζον Κάρτερ από τη σειρά «Στην Εντατική» (ER), ο ρόλος που τον καθιέρωσε στη μικρή οθόνη. Σήμερα πρωταγωνιστεί ξανά σε ιατρικό δράμα, το «The Pitt», με τη νέα διάκριση να προσθέτει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη διαδρομή του.

Η σχέση του με τις σχετικές σελίδες του People, πάντως, δεν ξεκινά τώρα. Τη δεκαετία του 1990 είχε εμφανιστεί στο εξώφυλλο μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο «ER», Τζορτζ Κλούνεϊ, Έρικ Λα Σαλ και Άντονι Έντουαρντς, για το αφιέρωμα «Sexy Men of ER».

Ο Κλούνεϊ κατέκτησε δύο φορές τον τίτλο του πιο σέξι άντρα της χρονιάς. Αυτή τη φορά, το εξώφυλλο ανήκει στον Γουάιλ — όσο κι αν ο ίδιος δυσκολεύτηκε αρχικά να το πιστέψει.