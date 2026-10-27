Το ενδεχόμενο αποκλεισμού της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και της διακοπής του διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων σε συγκεκριμένες περιοχές, φέρεται να εξέτασε η γαλλική κυβέρνηση, προκειμένου να εμποδίσει τον συντονισμό ομάδων διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών επικοινώνησε την προηγούμενη εβδομάδα με εταιρείες τηλεπικοινωνιών, διερευνώντας τις τεχνικές δυνατότητες περιορισμού της πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα ή ακόμη και στις υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Στόχος των επαφών, σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος, ήταν να αποτραπεί η επικοινωνία και ο συντονισμός ομάδων που οι αρχές θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεισόδια.

Επιστολή του πρωθυπουργού στους παρόχους – Στο στόχαστρο και το X

Οι σχετικές συζητήσεις φέρονται να έφτασαν έως το ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.

Όπως αποκάλυψε αρχικά το γαλλικό ψηφιακό μέσο Blast, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενο αποκλεισμό της πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και το X.

Το Blast επικαλέστηκε επιστολή του πρωθυπουργού, ενώ το Politico ανέφερε ότι αξιωματούχοι από το γραφείο του Λεκορνί, το υπουργείο Τεχνολογίας και το υπουργείο Εσωτερικών δεν διέψευσαν ούτε την ύπαρξη της επιστολής ούτε τις σχετικές κυβερνητικές κινήσεις.

«Αυτό που επιδίωκαν, πάνω απ’ όλα, ήταν να μπλοκάρουν τα κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν σε ομάδες ατόμων να συναντώνται και να οργανώνονται», δήλωσε ανώνυμα εργαζόμενος σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Εξετάστηκε και η απενεργοποίηση της κοινοποίησης τοποθεσίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση διερεύνησε και μια εναλλακτική επιλογή, την απενεργοποίηση λειτουργιών κοινοποίησης τοποθεσίας μέσω κινητών τηλεφώνων.

Κυβερνητικός αξιωματούχος από το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι το μέτρο εξετάστηκε προκειμένου να αποτραπούν συγκεντρώσεις ατόμων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά μπορούν να συντονίζονται μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Οι αποκαλύψεις εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τα όρια των κυβερνητικών παρεμβάσεων στις ψηφιακές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς τέτοιου είδους περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν και πολίτες που δεν συμμετέχουν σε επεισόδια.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, πάντως, δεν προκύπτει ότι εφαρμόστηκε τελικά αποκλεισμός των κοινωνικών δικτύων ή διακοπή του διαδικτύου. Τα δημοσιεύματα αναφέρονται σε κυβερνητικές διερευνήσεις και προετοιμασίες.

Περισσότερες από 1.300 συλλήψεις και 53 τραυματίες αστυνομικοί

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις του Σαββάτου, που συνοδεύτηκαν από επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε την Κυριακή το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ 53 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία υπολόγισε ότι στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν συνολικά 410.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 110.000 στο Παρίσι.

Ωστόσο, τα συνδικάτα έδωσαν σημαντικά υψηλότερα στοιχεία, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή πλησίασε τους 800.000 ανθρώπους πανεθνικά, με περίπου 250.000 διαδηλωτές στη γαλλική πρωτεύουσα.

Λεηλασίες σε 24 επιχειρήσεις

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι 24 επιχειρήσεις υπέστησαν λεηλασίες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αριθμός αυτός ήταν αισθητά μειωμένος σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, είχαν πληγεί 1.522 επιχειρήσεις.

Παρά τη μείωση των καταγεγραμμένων λεηλασιών, η ένταση στους δρόμους και οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις διατηρούν την πίεση στην κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Την ίδια στιγμή, η αποκάλυψη ότι εξετάστηκαν περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ανοίγει ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης σχετικά με την ασφάλεια, την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των πολιτών στην επικοινωνία.