Πόσο χρόνο χρειάζεται πραγματικά ένας πολίτης για να ολοκληρώσει μια συναλλαγή με το Δημόσιο; Και πόσος από αυτόν αφιερώνεται στην ίδια τη διαδικασία και πόσος στην αναζήτηση πληροφοριών, στην επικοινωνία με διαφορετικές υπηρεσίες ή στην προσπάθεια κατανόησης των απαραίτητων βημάτων;

Ο χρόνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα της καθημερινής εξυπηρέτησης. Και σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές δυνατότητες διαρκώς διευρύνονται, η απλούστευση της σχέσης με τη Δημόσια Διοίκηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM) φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτή την αλλαγή, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που οργανώνεται γύρω από τις ανάγκες των χρηστών.

Μέσα από τη σύνδεση των διαφορετικών σημείων επικοινωνίας με το Δημόσιο και τη δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος εξυπηρέτησης, το έργο επιδιώκει να περιορίσει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία.

Ο πολίτης θα μπορεί να αποκτά μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλαγών του, από τις αιτήσεις και τα έγγραφα έως τις υποθέσεις, τα ραντεβού και τις σχετικές ενημερώσεις. Παράλληλα, η πολυκαναλική προσέγγιση επιτρέπει την αξιοποίηση διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας, από το gov.gr και τα ΚΕΠ έως την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και το web chat.

Η αξία αυτής της αλλαγής δεν περιορίζεται στην τεχνολογική αναβάθμιση. Συνδέεται με τη δυνατότητα των δημόσιων υπηρεσιών να λειτουργούν πιο συντονισμένα, προσφέροντας στον πολίτη μια πιο απλή, συνεπή και αποτελεσματική εμπειρία.

Στην υλοποίηση του έργου συμβάλλει η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη καινοτόμων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως πρότυπος οργανισμός υλοποίησης έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα, υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων οργανισμών.

Το έργο «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και περισσότερο πολιτοκεντρικό κράτος.

Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία μιας δημόσιας υπηρεσίας δεν αποτυπώνεται μόνο στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί, αλλά και στον χρόνο που εξοικονομεί για τον πολίτη, στην ευκολία που του προσφέρει και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης που λαμβάνει.

Γιατί ένα Δημόσιο που σέβεται τον χρόνο του πολίτη είναι ένα Δημόσιο που βρίσκεται πραγματικά δίπλα του.