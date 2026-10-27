Ο Φοίβος Παπαδάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη.

«Είχε μία πίκρα όταν έφυγε από τον ΑΝΤ1 και αυτό είναι κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή, πιστεύω, ότι δεν άξιζε στον άνθρωπο αυτόν, έχοντας δώσει τόσα πολλά γενικότερα στην ελληνική δημοσιογραφία και στην ελληνική τηλεόραση, αλλά πόσο μάλλον στον ΑΝΤ1, να φύγει πικραμένος. Νομίζω πως δεν του άξιζε. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε τα πάντα. Θυμάμαι με χιόνια, με καταιγίδες, δεν είχε λείψει ποτέ από την εκπομπή. Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή. Ήταν πάντα παρών. Ο ένας λόγος ότι ήταν η ζωή του όλη, ήταν ένας δημοσιογράφος στο 100%. Στο αίμα του έρεε δημοσιογραφία. Αλλά έφυγε πικραμένος γιατί θεωρούσε πως το “Καλημέρα Ελλάδα” είναι ένα ακόμη παιδί του, ένα ακόμα αδελφάκι μου», ανέφερε ο Φοίβος Παπαδάκης.

Στη συνέχεια ο Φοίβος Παπαδάκης σχολίασε: «34 χρόνια η πρωινή ζώνη ήταν ταυτόσημη με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν ο άνθρωπος που την έχτισε στην ουσία. Έχω ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους ότι τους είναι δύσκολο να ανοίξουν την τηλεόραση στις 7-8 και να μην υπάρχει η φωνή του. Για εμένα αυτό έχει συναισθηματικό βάρος. Δεν μπορώ να ανοίξω το πρωί την τηλεόραση. Το λέω ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Δεν κρίνω τους υπόλοιπους, καμία σχέση. Αναφέρομαι μόνο στην απουσία του. Κι εγώ ως παιδί, πριν πάω στο σχολείο, στο δημοτικό ας πούμε, έβλεπα ΑΝΤ1 γιατί ήταν ένας τρόπος να βλέπω τον πατέρα μου, γιατί μου έλειπε. Πολλές φορές πήγαινα πίσω από την τηλεόραση και νόμιζα ότι είναι κάπου μέσα και χτυπούσα και έλεγα “μπαμπά βγες”. Οπότε μου είναι πολύ δύσκολο να δω το πρωί τηλεόραση, δεν το έχω καταφέρει ακόμα».