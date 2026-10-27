Ένα μαύρο, τριγωνικό αντικείμενο που αιωρούνταν ακίνητο, ανέβαινε κατακόρυφα χωρίς να ακούγεται και στη συνέχεια απομακρύνθηκε με ταχύτητα που οι μάρτυρες συνέκριναν με εκείνη μαχητικού αεροσκάφους βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων αποχαρακτηρισμένων αμερικανικών αρχείων για UFO.

Η περιγραφή περιλαμβάνεται στην έβδομη δέσμη εγγράφων που δημοσιοποίησε το Πεντάγωνο για τα αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα, γνωστά ως UAP. Όπως αναφέρει το IFLScience, η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά περιστατικό του 2026 στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσδιορίζεται στο κείμενο η ακριβής τοποθεσία.

Ένα «ματ μαύρο τρίγωνο» χωρίς ορατά καυσαέρια

Οι μάρτυρες περιέγραψαν ένα αντικείμενο με ματ μαύρη επιφάνεια που δεν αντανακλούσε το φως και εκτιμώμενο άνοιγμα πτερύγων μεταξύ 2,75 και 4,5 μέτρων.

Σύμφωνα με την αναφορά, παρέμεινε αρχικά ακίνητο στον αέρα για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ανέβηκε κατακόρυφα, φτάνοντας περίπου 60 έως 90 μέτρα ψηλότερα, και σταμάτησε ξανά, διατηρώντας σταθερή αιώρηση για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Ακολούθησε μια απότομη αλλαγή: το αντικείμενο επιτάχυνε και απομακρύνθηκε μέσα σε φαράγγι, με ταχύτητα που οι παρατηρητές παρομοίασαν με εκείνη στρατιωτικού μαχητικού.

Αυτό που τους προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η απουσία ήχου, ορατών καυσαερίων ή άλλων εκπομπών κατά την κίνησή του.

Από την Καταλίνα μέχρι τη Σαουδική Αραβία

Η νέα δημοσιοποίηση δεν περιορίζεται σε πρόσφατες μαρτυρίες. Περιλαμβάνει επίσης παλιότερες αναφορές από το νησί Καταλίνα, στην Καλιφόρνια, και από πτήση αμερικανικού βομβαρδιστικού πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Στις 15 Μαρτίου 1955, ένας πολίτης, ο Πολ Τζ. Καρ, ανέφερε ότι είδε ένα πορτοκαλί φωτεινό αντικείμενο πάνω από το Άβαλον της Καταλίνα. Στον φάκελο καταγράφεται ως πιθανώς αστρονομικό φαινόμενο και δεν κρίθηκε απαραίτητη περαιτέρω έρευνα.

Άλλη αναφορά αφορά τρεις προσκόπους στο Camp Fox, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είδαν ασημένιους «ιπτάμενους δίσκους» τον Ιούνιο του 1952. Τον Νοέμβριο του 1953 καταγράφηκε ακόμη μία παρατήρηση, αυτή τη φορά ενός στρογγυλού αντικειμένου με μωβ και λευκή απόχρωση.

Ξεχωριστός φάκελος περιγράφει περιστατικό της 18ης Ιανουαρίου 1957, όταν πλήρωμα αμερικανικού B-52 ανέφερε άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την αναφορά, η ένδειξη παρέμεινε σε σταθερή απόσταση στο σύστημα σκόπευσης για πέντε έως επτά λεπτά και στη συνέχεια μετακινήθηκε και χάθηκε προς την Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης της Βαγδάτης.

Οι εικασίες για την προέλευση και η θέση της NASA

Ο αστρονόμος του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, σχολιάζοντας τα νέα αρχεία, έθεσε το ερώτημα εάν το τριγωνικό αντικείμενο θα μπορούσε να προέρχεται από μυστικό πρόγραμμα αντίπαλης χώρας ή από τεχνολογία εξωγήινης προέλευσης. Υποστήριξε ότι η συλλογή καλύτερων δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της φύσης τέτοιων παρατηρήσεων.

Η εξωγήινη προέλευση αποτελεί, ωστόσο, εικασία και όχι συμπέρασμα των αρχείων. Η NASA επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα UAP είναι εξωγήινα και ότι πολλές παρατηρήσεις συνοδεύονται από τόσο περιορισμένα δεδομένα, ώστε να μην επιτρέπουν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα. Η μελέτη της του 2023 υπογράμμισε την ανάγκη συστηματικότερης συλλογής στοιχείων και μεγαλύτερης διαφάνειας.