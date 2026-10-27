Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό σορού σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Ρουμέλης, στα Σφακιά.

Η σορός περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρεται στο λιμάνι των Σφακίων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε απόσταση περίπου πέντε ναυτικών μιλίων από την ακτή. Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου περισυνέλεξε τη σορό.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η μεταφορά της στο λιμάνι των Σφακίων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα. Τα αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.