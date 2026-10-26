Ένα παρασκηνιακό διπλωματικό εγχείρημα, που στόχευε να περιορίσει τον κίνδυνο πυρηνικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, φέρνουν στο φως οι Financial Times. Σύμφωνα με την έρευνα της βρετανικής εφημερίδας, τρεις Δυτικοί επιχείρησαν το φθινόπωρο του 2022 να μεταφέρουν απευθείας στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ένα μήνυμα από την Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων είχαν ενταθεί.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, που δημοσιεύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2026, η ανησυχία για το ενδεχόμενο η Μόσχα να καταφύγει στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων οδήγησε στη δημιουργία ενός άτυπου διαύλου επικοινωνίας, μακριά από τις καθιερωμένες διπλωματικές διαδικασίες. Κεντρικός σκοπός της προσπάθειας ήταν να καταστεί σαφές στη ρωσική ηγεσία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδίωκαν την καταστροφή της Ρωσίας ούτε την ανατροπή του καθεστώτος Πούτιν.

Η προειδοποίηση που προκάλεσε ανησυχία στην Ουάσιγκτον

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις στις 3 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Εκείνη την ημέρα, ο Αμερικανός δικηγόρος Ρίτσαρντ Κον έλαβε μια κρυπτογραφημένη τηλεφωνική κλήση από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Όπως διηγήθηκε ο Κον στους Financial Times, ο συνομιλητής του μετέφερε την εκτίμηση ότι η ρωσική ηγεσία πίστευε πως η Ουάσιγκτον είχε ως στόχο να καταστρέψει τη χώρα. Η συγκεκριμένη αντίληψη προκαλούσε έντονο προβληματισμό, καθώς δημιουργούσε το ενδεχόμενο ο Πούτιν να θεωρήσει αναγκαία την προσφυγή σε τακτικά πυρηνικά όπλα στο ουκρανικό μέτωπο, προκειμένου να πετύχει τους στρατιωτικούς του στόχους.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας φέρεται, μάλιστα, να προειδοποίησε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, με πιθανή κατάληξη έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Κον είχε ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ανεπίσημου διαύλου επικοινωνίας με τη Μόσχα με τον Έρικ Γκριν, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν αρμόδιος για τη Ρωσία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Στην προσπάθειά του να βρει έναν τρόπο προσέγγισης της ρωσικής ηγεσίας, απευθύνθηκε στη συνέχεια στον Αμερικανό τραπεζίτη Μπομπ Φόρσμαν, ο οποίος διέθετε σημαντική εμπειρία στη Ρωσία και είχε επαφές με τον Ματίας Βάρνιχ.

Η επιλογή του Βάρνιχ δεν ήταν τυχαία. Είχε υπηρετήσει ως στέλεχος της ανατολικογερμανικής μυστικής υπηρεσίας Στάζι και είχε αναλάβει στο παρελθόν την ηγεσία του έργου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Παράλληλα, διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τον Πούτιν από τη δεκαετία του 1990, γεγονός που τον καθιστούσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατάλληλο για να μεταφέρει ένα μήνυμα απευθείας στον Ρώσο πρόεδρο.

Η συνάντηση στη Ζυρίχη και το μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Ρίτσαρντ Κον και ο Μπομπ Φόρσμαν συναντήθηκαν στη Ζυρίχη με τον Ματίας Βάρνιχ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς ενός μηνύματος στον Πούτιν, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου.

Το μήνυμα που του ζήτησαν να μεταφέρει είχε ως βασικό άξονα τη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επεδίωκαν ούτε την ανατροπή της ρωσικής κυβέρνησης ούτε τη διάλυση της Ρωσίας. Αντίθετα, η αμερικανική πλευρά ήθελε να υπογραμμίσει την ανάγκη προστασίας της διεθνούς τάξης και αναζήτησης μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε εκτός του επίσημου διπλωματικού πλαισίου, όπως επισημαίνουν οι Financial Times. Η αξιοποίηση προσώπων με προσωπικές και επαγγελματικές διασυνδέσεις στη Ρωσία εκτιμήθηκε ως ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον βρίσκονταν σε ιδιαίτερα τεταμένο σημείο.

Τι φέρεται να απάντησε ο Πούτιν

Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2022, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Ο Ματίας Βάρνιχ είχε προηγουμένως ταξιδέψει στη Μόσχα και, μετά την επιστροφή του, συναντήθηκε ξανά με τον Κον και τον Φόρσμαν, προκειμένου να τους μεταφέρει την απάντηση που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε λάβει από τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Πούτιν φέρεται να είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρούσε πως υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Παρά τη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, φέρεται να μην απέκλειε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στους δύο Αμερικανούς, ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμούσε μια συμφωνία που θα μπορούσε να διασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία για τα επόμενα 100 χρόνια. Η αναφορά αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με την περιγραφή των επαφών, την αντίφαση ανάμεσα στην απόφαση της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο και στην πιθανότητα επίτευξης μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων.

Οι φόβοι για πυρηνική κλιμάκωση και το διπλωματικό παρασκήνιο

Οι αποκαλύψεις των Financial Times αναδεικνύουν το μέγεθος της ανησυχίας που επικρατούσε το φθινόπωρο του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βρισκόταν ακόμη στους πρώτους μήνες της και η πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων αποτελούσε έναν από τους σοβαρότερους φόβους της διεθνούς κοινότητας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η προσπάθεια δημιουργίας ενός ανεπίσημου διαύλου επικοινωνίας αποσκοπούσε στη διατήρηση μιας στοιχειώδους συνεννόησης με τη ρωσική ηγεσία, ακόμη και μέσω προσώπων που δεν κατείχαν επίσημες διπλωματικές θέσεις. Η πρωτοβουλία αποτυπώνει τις προσπάθειες που έγιναν ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα δεν προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες επαφές ήταν εκείνες που απέτρεψαν τελικά τη χρήση πυρηνικών όπλων. Η σημασία των αποκαλύψεων βρίσκεται κυρίως στο ότι φωτίζουν τις παρασκηνιακές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν για να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας πυρηνικής σύγκρουσης, αλλά και το πόσο σοβαρά αντιμετώπιζαν τότε ορισμένοι κύκλοι στη Δύση το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης.