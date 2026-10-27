Ανατροπές στον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου φέρνει η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της Ελλάδας τις επόμενες ώρες. Ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων και των καταιγίδων, οι αρμόδιες Αρχές και οι δήμοι προχωρούν στη ματαίωση μαθητικών παρελάσεων, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Μέχρι στιγμής, ακυρώσεις έχουν ανακοινωθεί για τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τη Μαγνησία, τις Βόρειες Σποράδες, τη Χαλκίδα, το Αλιβέρι και την Κύμη, καθώς και για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην Αττική.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό το βάρος των μετεωρολογικών προγνώσεων και των προειδοποιήσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρά καιρικά φαινόμενα, με πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Εύβοια: Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου

Τη ματαίωση των προγραμματισμένων μαθητικών παρελάσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες αποφάσισε ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, λόγω της επικίνδυνης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει την Εύβοια.

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και της κατάστασης κόκκινης προειδοποίησης (Red Code) στην οποία έχει τεθεί η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα.

Κυκλάδες: Ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κινδύνου πλημμυρών

Στη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, μετά την απόφαση για ενεργοποίηση του επιπέδου αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε να μη πραγματοποιηθεί το σκέλος της παρέλασης στο οποίο θα συμμετείχαν μαθητές σχολείων, σύλλογοι, οργανώσεις και σωματεία την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη λόγω της σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και του κινδύνου πλημμυρών στην περιοχή.

Αττική: Ακυρώνεται η παρέλαση στον Άγιο Δημήτριο

Τη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος επικαλείται το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Ποιες περιοχές αφορά μέχρι στιγμής η ακύρωση των παρελάσεων

Με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει γνωστές έως το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, οι μαθητικές παρελάσεις ματαιώνονται στις εξής περιοχές:

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Μαγνησία

Βόρειες Σποράδες

Χαλκίδα

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Οι αποφάσεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις νεότερες οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων και της Πολιτικής Προστασίας για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εθνικής επετείου.