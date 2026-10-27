Οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου ακυρώνονται σε περιοχές της Εύβοιας, καθώς οι προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές σε αλλαγές στο πρόγραμμα των εορτασμών για την εθνική επέτειο. Στη Χαλκίδα δεν θα παρελάσουν μαθητές και πολιτικά τμήματα, ενώ σε Μαντούδι και Δίρφυες-Μεσσάπιες ανακοινώθηκε επίσης ματαίωση των προγραμματισμένων παρελάσεων.

Στη Χαλκίδα, σύμφωνα με το evima.gr η απόφαση ελήφθη μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την ενεργοποίηση κατάστασης κινητοποίησης «Red Code» για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Η παρέλαση στην πόλη θα γίνει τελικά μόνο με τον Λόχο Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού. Τα μαθητικά και πολιτικά τμήματα δεν θα συμμετάσχουν, με την αλλαγή να αφορά αποκλειστικά το σκέλος της παρέλασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερώσει τον Δήμο Χαλκιδέων, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, καθώς και τους υπόλοιπους φορείς που είχαν προγραμματίσει συμμετοχή.

Κανονικά οι τελετές στη Χαλκίδα

Παρά την αλλαγή στην παρέλαση, το υπόλοιπο επίσημο πρόγραμμα για την 28η Οκτωβρίου στη Χαλκίδα διατηρείται. Η δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν όπως είχαν προγραμματιστεί.

Οι διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι των φορέων που επρόκειτο να λάβουν μέρος στην παρέλαση καλούνται να ενημερώσουν άμεσα μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες, καθώς και τα μέλη των οργανώσεων και των λοιπών τμημάτων.

Ματαίωση παρέλασης και στο Μαντούδι

Στην ακύρωση της μαθητικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχωρά και ο Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, λόγω των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται στην περιοχή.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται στην Εύβοια εξαιτίας της πρόγνωσης για έντονα φαινόμενα και της αυξημένης ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Χωρίς παρέλαση και στους Δίρφυες-Μεσσάπιες

Ανάλογη απόφαση έλαβε και ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ανακοινώνοντας τη ματαίωση της προγραμματισμένης παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του επικαλείται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην περιοχή, αλλά και την ενεργοποίηση κατάστασης αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» από την Πολιτική Προστασία για ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.