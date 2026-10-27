Μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, χαιρετίζοντας την επανεκλογή του Λούλα στη Βραζιλία και την εκλογική νίκη της αντιπολιτευόμενης λίστας των Φοιτητών στη Σερβία.

Σε δήλωσή του, ο Γιώργος Παπανδρέου υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων αποτελούν μήνυμα αντίστασης στον αυταρχισμό, ενώ άσκησε κριτική στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η επανεκλογή του Λούλα στη Βραζιλία και η νίκη του φοιτητικού κινήματος στη Σερβία στέλνουν ένα μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορά τους: ο αυταρχισμός δεν είναι πεπρωμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, όταν οι πολίτες οργανώνονται, συμμετέχουν και επιμένουν, μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας τους.

«Αυτές οι νίκες δείχνουν έναν άλλο δρόμο» – Η αναφορά στον Τραμπ

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε στον κοινό χαρακτήρα των δύο εκλογικών αποτελεσμάτων, παρά τις διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στη Βραζιλία και τη Σερβία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πίσω από τις δύο νίκες βρίσκονται πολίτες που αρνήθηκαν να παραδώσουν το μέλλον τους στον φόβο, στην παραίτηση και στην κυριαρχία των λίγων.

Παράλληλα, συνέδεσε τις εξελίξεις με τη διεθνή πολιτική συγκυρία, εξαπολύοντας αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε μια εποχή που η πολιτική Τραμπ προβάλλει τον εθνικισμό, την επιβολή, την περιφρόνηση της διεθνούς συνεργασίας και το δίκαιο του ισχυρού ως απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, αυτές οι νίκες δείχνουν έναν άλλο δρόμο», υπογράμμισε.

Ο Γιώργος Παπανδρέου προσδιόρισε αυτόν τον δρόμο ως εκείνον της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής κυριαρχίας και της συνεργασίας των λαών.

Ειδική αναφορά στο φοιτητικό κίνημα της Σερβίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δράση των φοιτητών και των πολιτών στη Σερβία, επισημαίνοντας ότι η σημασία της κινητοποίησής τους ξεπερνά την εκλογική επικράτηση.

«Στη Σερβία, οι φοιτητές και οι πολίτες έγραψαν μια ξεχωριστή ιστορία δημοκρατικού θάρρους», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μέσα από συνελεύσεις, διαβούλευση, συλλογικές αποφάσεις και επιλογή υποψηφίων από την κοινωνία, το φοιτητικό κίνημα έδειξε ότι η πολιτική ηγεσία μπορεί να έχει συλλογικό χαρακτήρα.

«Έδειξαν στην πράξη ότι η ηγεσία μπορεί να είναι συλλογική. Ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται. Ότι οι νέοι μπορούν να αναλάβουν ευθύνη και να διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας τους», σημείωσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε ακόμη τις εξελίξεις στη Σερβία με τη δημοκρατική αλλαγή του Απριλίου στην Ουγγαρία και τις διεκδικήσεις των νέων για ελευθερία, λογοδοσία και συμμετοχή στις αποφάσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των νέων στη διαμόρφωση της δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βουδαπέστη.

«Η εκλογική νίκη πρέπει να γίνει καλύτερη καθημερινότητα»

Ο Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η πραγματική πρόκληση αρχίζει μετά την εκλογική επικράτηση.

«Τώρα, όμως, αρχίζει η μεγάλη ευθύνη», επισήμανε, τονίζοντας ότι οι εκλογικές επιτυχίες πρέπει να μεταφραστούν σε ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Έθεσε ως προτεραιότητες την αξιοπρεπή εργασία, την παιδεία που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τις προοπτικές για τη νέα γενιά, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ελευθερία της ενημέρωσης και τη διαφάνεια.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση δεν εξαντλείται στην κατάκτηση της εξουσίας.

«Η δημοκρατία κρίνεται από το ποιος κερδίζει την εξουσία, πώς την ασκεί, πώς ελέγχεται και σε ποιον λογοδοτεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, καμία πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να τοποθετείται πάνω από τους πολίτες που της εμπιστεύθηκαν τη διακυβέρνηση.

Όπως σημείωσε, η ουσιαστικότερη δικαίωση ενός δημοκρατικού αγώνα είναι η δημιουργία θεσμών που θα αποτρέπουν την επιστροφή του αυταρχισμού, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία.

«Απέναντι στη δύναμη των λίγων, η δύναμη των πολιτών»

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Γιώργος Παπανδρέου συνεχάρη τον Λούλα και τον λαό της Βραζιλίας, καθώς και τους φοιτητές και τους πολίτες της Σερβίας.

«Από τη Βραζιλία ως τη Σερβία και την Ουγγαρία, το μήνυμα είναι κοινό: οι λαοί μπορούν να διαμορφώνουν την ιστορία τους», υπογράμμισε.

Κάλεσε, τέλος, σε διαρκή στήριξη των δημοκρατικών διεκδικήσεων, καταλήγοντας:

«Απέναντι στη δύναμη των λίγων, η δύναμη των πολιτών. Με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη».