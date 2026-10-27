Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, κατηγορώντας την Άγκυρα για διαδοχικές αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική, από την Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, την οποία αντιπαρέβαλε με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης Ερντογάν έχουν αποδυναμώσει τη διεθνή θέση της Τουρκίας.

«Η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου γίνεται αποδεκτή, η δική μας με τη Λιβύη όχι»

Ο Οζέλ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε ταχθεί υπέρ της προώθησής του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και της κατάθεσής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η συμφωνία με τη Λιβύη δεν αρκεί από μόνη της για την προάσπιση των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η συμφωνία μας με τη Λιβύη, η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη, επικρίνεται, καταδικάζεται και δεν γίνεται αποδεκτή από αυθάδεις Ευρωπαίους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης απέδωσε αυτή την εξέλιξη στην εξωτερική πολιτική του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι, εξαιτίας της προηγούμενης επιδείνωσης των σχέσεων με την Αίγυπτο, αναγκάστηκε στη συνέχεια να επιδιώξει την αποκατάστασή τους με τον πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι.

Πυρά για το SAFE: «Μας οδήγησαν στον αποκλεισμό»

Ο Οζέλ αναφέρθηκε και στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατηγορώντας την τουρκική κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της χώρας με τους όρους που επιδίωκε.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν γίνεται χωρίς την Τουρκία», υπογράμμισε, επισημαίνοντας τη συμβολή της χώρας του στην ευρωπαϊκή άμυνα και στις αποστολές του ΝΑΤΟ.

Έφερε ως παράδειγμα τη συμμετοχή τουρκικών μαχητικών F-16 σε αποστολές προστασίας του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσωπικές επιλογές και η διαχείριση της κυβέρνησης Ερντογάν έχουν περιορίσει τις δυνατότητες της Τουρκίας να επωφεληθεί από σημαντικές ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες.

Προειδοποίηση για την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία

Η κριτική του επεκτάθηκε στις οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Οζέλ υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει στην αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης.

Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων χωρίς αλλαγές θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.

«Μεταχειρίζονται την Τουρκία σαν να είναι η Κίνα», υποστήριξε, επικρίνοντας την αδυναμία της κυβέρνησης να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας.

«Αγοράσαμε Boeing και LNG για ένα ραντεβού με τον Τραμπ»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Οζέλ αναφερόμενος στις σχέσεις του Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι προχώρησε σε σημαντικές οικονομικές και εμπορικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να εξασφαλίσει τα ανταλλάγματα που προσδοκούσε.

«Για να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Τραμπ αγοράσαμε 250 Boeing, αγοράσαμε υγροποιημένο φυσικό αέριο σε υπέρογκες τιμές, μηδενίσαμε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα», υποστήριξε.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα προχώρησε και σε παραχωρήσεις σχετικά με τις σπάνιες γαίες της Τουρκίας, αναφερόμενος ειδικά στα κοιτάσματα του Εσκισεχίρ.

Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα τι έχει αποκομίσει η Τουρκία από αυτή την πολιτική, επικαλούμενος τη διατήρηση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και τη μη επίλυση του ζητήματος των F-35.

F-35 και S-400: «Ούτε τα αεροσκάφη ήρθαν ούτε οι κυρώσεις άρθηκαν»

Ο πρόεδρος του CHP υπενθύμισε ότι η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, παρότι είχε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμές και είχε στείλει πιλότους για εκπαίδευση.

«Κράτησαν τα χρήματά μας. Έστειλαν τα F-35 σε άλλους», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι επανειλημμένες προσδοκίες για μια θετική εξέλιξη από την Ουάσιγκτον δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ενισχύσει τις αεροπορικές τους δυνατότητες, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εκκρεμότητες τόσο με τα F-35 όσο και με τον κινητήρα του εγχώριου μαχητικού KAAN.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, η αγορά του οποίου συνδέθηκε με την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στην Τουρκία.

«Πού είναι οι S-400; Άνοιξαν το καπάκι τους μόνο μία φορά για δοκιμή και παραμένουν στο υπόστεγο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Οζέλ, η Άγκυρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την απαίτηση απομάκρυνσης των S-400 ως προϋπόθεση για την άρση των κυρώσεων.

«Τι απέγινε το παραμύθι των S-400;», διερωτήθηκε.

Επίθεση στον Χακάν Φιντάν για τα 12 ναυτικά μίλια και το casus belli

Ο Οζέλ έστρεψε τα πυρά του και κατά του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με αφορμή δηλώσεις του σε ελληνική εφημερίδα για το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι ο Φιντάν διατύπωσε θέσεις που, κατά την άποψή του, αποκλίνουν από την πάγια τουρκική στάση.

Ειδικότερα, επέκρινε τη διατύπωση που απέδωσε στον Τούρκο υπουργό σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια και το casus belli, ισχυριζόμενος ότι αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

«Εμείς δεν αναφερθήκαμε σε 12 μίλια, είπαμε πάνω από τα έξι μίλια», υποστήριξε, αναφερόμενος στην τουρκική θέση.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Φιντάν ότι υιοθετεί επιχειρήματα που χρησιμοποιούν Έλληνες διπλωμάτες για την ερμηνεία του όρου casus belli.

«Είναι δυνατόν κάποιος που διατέλεσε διοικητής της ΜΙΤ να μην το γνωρίζει αυτό;», διερωτήθηκε.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν την κριτική που ασκεί η τουρκική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση από μια επίσης διεκδικητική θέση για το Αιγαίο, χωρίς να συνιστούν αμφισβήτηση της τουρκικής πολιτικής για τα χωρικά ύδατα.

Στο στόχαστρο και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο Οζέλ αναφέρθηκε τέλος στο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, επικρίνοντας τους χειρισμούς της τουρκικής διπλωματίας.

Υποστήριξε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να προτείνει εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του εδάφους της, αντί της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

Παράλληλα, επέκρινε τη θέση που απέδωσε στον Χακάν Φιντάν ότι για την πόντιση του καλωδίου δεν απαιτείται άδεια, αλλά ενημέρωση.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του CHP, τέτοιες τοποθετήσεις έχουν επιτρέψει στην ελληνική πλευρά να ενισχύσει τις διπλωματικές της θέσεις.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα εξωτερικής πολιτικής ξεπουλήματος και υποχωρήσεων», κατέληξε.

Με τις παρεμβάσεις του, ο Οζγκιούρ Οζέλ επιχείρησε να παρουσιάσει την κυβέρνηση Ερντογάν ως υπεύθυνη για την αποδυνάμωση της διεθνούς διαπραγματευτικής θέσης της Τουρκίας, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική τόσο στις σχέσεις της Άγκυρας με τη Δύση όσο και στους χειρισμούς της απέναντι στην Ελλάδα.

Κλείνοντας την επίθεσή του στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική, ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης δήλωσε:

«Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι στην εξωτερική πολιτική ο βασιλιάς είναι γυμνός».