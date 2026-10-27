Τρεις νέες προσθήκες στο καστ της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς «Harry Potter» ανακοίνωσε το HBO, καθώς η παραγωγή συνεχίζει να διαμορφώνει τον μαγικό κόσμο του Χόγκουαρτς, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη έμφαση σε χαρακτήρες που δεν είχαν αναπτυχθεί στις κινηματογραφικές μεταφορές.

Σύμφωνα με το Variety, ο Χάρι Γκίλμπι θα υποδυθεί τον Τσάρλι Ουέσλι, ενώ ο Τζάσπερ Τάλμποτ και η Χάνα Τσιν αναλαμβάνουν τους ρόλους των Τζέιμς και Λίλι Πότερ, των γονιών του Χάρι.

Οι τρεις ηθοποιοί θα εμφανιστούν στην πρώτη σεζόν, η οποία βασίζεται στο πρώτο βιβλίο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Η μεγάλη διαφορά από τις κινηματογραφικές ταινίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσθήκη του Τσάρλι Ουέσλι, μέλους της πολυμελούς οικογένειας του Ρον, ο οποίος, παρότι εμφανίζεται στα βιβλία, δεν είχε αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στις κινηματογραφικές μεταφορές.

Η συμμετοχή του στη νέα σειρά δείχνει την πρόθεση των δημιουργών να αξιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες από το πρωτότυπο λογοτεχνικό υλικό.

Αντίστοιχα, οι γονείς του Χάρι Πότερ είχαν παρουσιαστεί στις ταινίες κυρίως μέσα από αναδρομές στο παρελθόν, φωτογραφίες και μαγικά οράματα.

Η παρουσία των Τζέιμς και Λίλι Πότερ από την πρώτη σεζόν αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της αφήγησης γύρω από την οικογενειακή ιστορία του νεαρού μάγου.

Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά Harry Potter

Η πρώτη σεζόν έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο HBO, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming μέσω της πλατφόρμας HBO Max.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Χάρι Πότερ. Στο πλευρό του θα βρίσκονται ο Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι και η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει στα Leavesden Studios, έξω από το Λονδίνο, τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν, η οποία βασίζεται στο βιβλίο «Harry Potter and the Chamber of Secrets».

Ποιοι άλλοι συμμετέχουν στο καστ

Η νέα τηλεοπτική παραγωγή συγκεντρώνει αρκετά γνωστά ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ο Τζον Λίθγκοου αναλαμβάνει τον ρόλο του Άλμπους Ντάμπλντορ, ενώ η Τζάνετ ΜακΤίρ θα υποδυθεί την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.

Ο Πάπα Εσιέντου θα ενσαρκώσει τον καθηγητή Σέβερους Σνέιπ και ο Νικ Φροστ τον αγαπημένο Χάγκριντ.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη ο Λιουκ Θάλον ως καθηγητής Κουίρελ, ο Πολ Γουάιτχαους ως Άργκους Φιλτς, ο Λοξ Πρατ ως Ντράκο Μαλφόι και ο Τζόνι Φλιν ως Λούσιους Μαλφόι.

Η επιστροφή στον μαγικό κόσμο του Χόγκουαρτς

Η ιστορία της πρώτης σεζόν ακολουθεί τον Χάρι Πότερ, ένα αγόρι που μεγαλώνει πιστεύοντας ότι δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα.

Η πρόσκληση για φοίτηση στη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών Χόγκουαρτς αλλάζει τη ζωή του, αποκαλύπτοντάς του έναν άγνωστο κόσμο γεμάτο μαγεία, φιλίες και περιπέτειες.

Ωστόσο, πίσω από τους τοίχους του σχολείου κρύβονται σκοτεινά μυστικά, με τον νεαρό μάγο να καλείται να αντιμετωπίσει μια απειλή που συνδέεται με το παρελθόν του.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την παραγωγή

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner), ενώ ο Μαρκ Μάιλοντ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης αρκετών επεισοδίων.

Η σειρά αποτελεί συνεργασία της HBO με την Brontë Film and TV και τη Warner Bros. Television.

Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν επίσης η δημιουργός του Harry Potter, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ, η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς, ο Ντέιβιντ Χέιμαν, η Λόρα Νιλ και ο Τζον Μπράουν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η νέα τηλεοπτική μεταφορά φιλοδοξεί να παρουσιάσει εκ νέου την ιστορία του διάσημου μάγου, δίνοντας περισσότερο χώρο στους χαρακτήρες και στις επιμέρους ιστορίες των βιβλίων.