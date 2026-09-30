Xωριό στο Μπάκιγχαμσαϊρ στην κεντρική Αγγλία μεταφέρθηκε πίσω στη δεκαετία του 1990 για τα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς «Χάρι Πότερ».

Οι κάτοικοι του Λάτιμερ ενημερώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Plum Jam Productions, θυγατρική της Warner Bros. Discovery, θα πραγματοποιούσε εκεί γυρίσματα για μια σειρά του HBO, διάρκειας τριών ημερών, σύμφωνα με το BBC.

Οι κάτοικοι της περιοχής που διέθεταν τη σχετική άδεια μπορούσαν να διέλθουν για λίγο από το χωριό το βράδυ της Δευτέρας, καθώς οχήματα εποχής ήταν παραταγμένα στους δρόμους και είχε στηθεί γιορτή στην πλατεία του χωριού.

Η εταιρεία παραγωγής απέστειλε επιστολή στους κατοίκους αναγνωρίζοντας ότι τα γυρίσματα «ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετη κίνηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση» ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να καταστήσει την περίοδο αυτή «όσο το δυνατόν πιο διαχειρίσιμη».

Λόγω του κλεισίματος των κεντρικών δρόμων, οι οδηγοί κατευθύνονταν μέσω στενού, επαρχιακού δρόμου χωρίς φωτισμό και με πλάτος που επέτρεπε τη διέλευση μόνο ενός οχήματος τη φορά, καθιστώντας αδύνατη τη διασταύρωση οχημάτων.

Η μοναδική εναλλακτική λύση ήταν μια παράκαμψη μήκους 17 χιλιομέτρων, η οποία πρόσθετε τουλάχιστον 20 λεπτά στη διάρκεια των μετακινήσεων από το χωριό.

Σε ανάρτηση του Wizarding World Direct, ανεξάρτητης πλατφόρμας ειδήσεων αφιερωμένης στο σύμπαν του Χάρι Πότερ, των «Φανταστικών Ζώων» και του ευρύτερου Μαγικού Κόσμου αναφέρεται: «Προφανώς γυρίζουν τη σειρά βασισμένη στο “Harry Potter and the Chamber of Secrets” σε δύο τοποθεσίες στο Λάτιμερ. Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν στήσει “μερικούς πάγκους λούνα παρκ” στο κέντρο του χωριού».