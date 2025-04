Ανακοινώθηκαν από το ΗΒΟ οι πρώτοι πρωταγωνιστές που θα συμμετάσχουν στην πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Συγκεκριμένα το καστ περιλαμβάνει: τον Τζον Λίθγκοου στο εμβληματικό ρόλο του Albus Dumbledore, την Τζάνετ ΜακΤίρ στο ρόλο της Minerva McGonagall, τον Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape και τον Νικ Φροστ στο ρόλο του Rubeus Hagrid.

HBO has officially announced John Lithgow will play Dumbledore in the "Harry Potter" television series.