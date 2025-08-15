Οι Ταλιμπάν γιορτάζουν σήμερα την τέταρτη επέτειο της επιστροφής τους στην εξουσία στο Αφγανιστάν, ισχυροποιημένοι από την πρόσφατη αναγνώριση της κυβέρνησής τους από τη Ρωσία, ελπίζοντας να δουν και άλλες χώρες να ακολουθούν το παράδειγμα αυτό.

Παρελάσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Καμπούλ, όπου αναμένεται ελικόπτερα να ρίξουν λουλούδια και ασπρόμαυρες σημαίες του «Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν» έχουν υψωθεί για την «Ημέρα της Νίκης», η οποία σηματοδοτεί την ανακατάληψη της αφγανικής πρωτεύουσας στις 15 Αυγούστου 2021.

Ήδη από χθες βράδυ Πέμπτης, Ταλιμπάν συγκεντρώθηκαν σε μια διασταύρωση που οδηγεί στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, ανάβοντας πυροτεχνήματα και κυματίζοντας μεγάλες σημαίες, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ωστόσο, η στρατιωτική παρέλαση, η οποία γινόταν με τυμπανοκρουσίες τα προηγούμενα χρόνια στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ, το πρώην νευραλγικό κέντρο των επιχειρήσεων των δυτικών δυνάμεων κατά της εξέγερσης των Ταλιμπάν κατά τον πόλεμο του 2001-2021, δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Οι εορτασμοί ακυρώθηκαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία την επικρίνει για τα κατασταλτικά της μέτρα, που λαμβάνονται στο όνομα μιας εξαιρετικά αυστηρής ερμηνείας του ισλαμικού νόμου και στοχεύουν ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης στις αρχές Ιουλίου εις βάρος δύο ηγετικών στελεχών των Ταλιμπάν με κατηγορίες κατά τους για διώξεις Αφγανών γυναικών, στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος σε πανεπιστήμια, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, πάρκα και πολλές θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία έχει στόχο να λάβει αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα, κατέγραψε πρόσφατα μια νίκη με τη ρωσική αναγνώριση.

Η Καμπούλ διατηρεί επίσης στενές σχέσεις, ακόμη και χωρίς επίσημη αναγνώριση, με κράτη της Κεντρικής Ασίας, την Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων. Από τη πλευρά της Δύσης, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν τόνισε ότι διεξήγαγε συνομιλίες στην Καμπούλ με Νορβηγούς, Βρετανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ άλλων.

Ειδικοί εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα χθες να μην ομαλοποιήσει τις σχέσεις με τους Ταλιμπάν και να απορρίψει το «βίαιο και αυταρχικό καθεστώς» τους.

Οι ανεξάρτητοι αυτοί εμπειρογνώμονες, που εργάζονται με εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτιμούν ότι οι Ταλιμπάν ασκούν την εξουσία τους «χωρίς νομιμότητα» και επιδεικνύουν «μια κατάφωρη περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της μη διάκρισης».