Με τον Ελ Κααμπί να γιορτάζει την ανανέωση του συμβολαίου του πετυχαίνοντας δύο γκολ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και έκανε δώρο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα 65α γενέθλιά του την 1η θέση, στο +1 από την ΑΕΚ που παίζει την Κυριακή (15/3) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στην Κρήτη αποφασισμένοι να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και πήραν από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο του παιχνιδιού, πιέζοντας για το γκολ. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη της ευκαιρία στο 19′ με το συρτό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς που απέκρουσε ο Χριστογεώργος και η πίεση συνεχίστηκε, με το ποσοστό κατοχής μπάλας να είναι στο 75%.

Οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά στο 26′ με το σουτ του Ποντένσε που έφυγε λίγο άουτ και τελικά άνοιξαν το σκορ λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 29′, όταν ο Ορτέγκα έκανε τη σέντρα και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι πρωταθλητές είχαν, πλέον, το προβάδισμα και διατηρούσαν τον απόλυτο έλεγχο, με τους γηπεδούχους να είναι παντελώς ακίνδυνοι και να μην έχουν ούτε μία καλή φάση σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 47′ για την ακρίβεια, οι Ποντένσε και Ταρέμι συνεργάστηκαν και η μπάλα έφτασε στον Ελ Κααμπί που νικήθηκε, αυτή τη φορά, από τον Χριστογέωργο, με το σκορ να παραμένει στο 0-1 και τον Ολυμπιακό να ελέγχει πλήρως την κατάσταση.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε μετά το 60′ να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο και να γίνει απειλητικός αλλά δεν τα κατάφερνε και στο 70′ όλα κρίθηκαν: Λάθος πάσα του Πούγγουρα, ο Ροντινέι έβγαλε στην επίθεση τους «ερυθρόλευκους» και ο Ελ Κααμπί μπήκε στην περιοχή, πήρε την κόντρα με τον Λαμπρόπουλο και έγραψε από κοντά το 0-2.

Οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές στα επόμενα λεπτά, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι στο 80′ για ανατροπή του Σαλσέδο από τον Ρέτσο αλλά μετά την παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του και στο 91′ κέρδισε πέναλτι ο Ολυμπιακός για ανατροπή του Ταρέμι από τον Σενγκέλια, με τον Μουζακίτη να εκτελεί για το τελικό 0-3.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73΄ Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53΄ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (73΄ Νέιρα), Νους (82΄ Βούκοτιτς), Ισέκα (73΄ Σαλσίδο).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο (76΄ Σιπιόνι), Ντάνι Γκαρθία (76΄ Μουζακίτης), Ποντένσε (67΄ Κοστίνια), Μαρτίνς (86΄ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86΄ Κλέιτον).