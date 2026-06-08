Νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προγραμματίζονται στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο των εργασιών για το έργο του Flyover.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις 23:00 της Τετάρτης 11 Ιουνίου έως τις 05:00 της Πέμπτης θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κ5 (Ευκαρπία) και Κ6 (Μετεώρων), στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο.

Παράλληλα, δεν θα είναι προσβάσιμη και η είσοδος προς την Περιφερειακή στο ύψος των νοσοκομείων 424 ΓΣΝΕ και Παπαγεωργίου.

48ωρο κλείσιμο στον κόμβο Πυλαίας

Από τις 23:00 της Παρασκευής ξεκινά νέος κύκλος εργασιών, με πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία), η οποία θα διαρκέσει για 48 ώρες.

Η παρέμβαση συνδέεται με τις εργασίες κατεδάφισης της δεύτερης γέφυρας που ενώνει την Πυλαία με το Πανόραμα.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών έχουν προβλεφθεί υποχρεωτικές εκτροπές. Όσοι κινούνται προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα οδηγούνται μέσω της οδού Φωκά, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Καβάλα και Κατερίνη θα διοχετεύονται στην οδό Πρασακάκη.

Πρόσθετα μέτρα το Σάββατο

Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, περίπου στις 05:00, θα τεθεί εκτός κυκλοφορίας και η γέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που συνοδεύουν τις εργασίες κατεδάφισης.