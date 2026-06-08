Η παρουσία του Ματίας Λεσόρ στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ, παρά τις περιπέτειες με τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, μοιάζει να έχει επιστρέψει σε καλή σωματική κατάσταση. Η ενέργεια που βγάζει στο παρκέ και το αστείρευτο πάθος του παραμένουν οι κινητήριοι μοχλοί του «τριφυλλιού», ωστόσο, η ανάλυση των αναμετρήσεων αναδεικνύει μια διαφορετική πραγματικότητα.

Στον Παναθηναϊκό αλλάζουν στρατηγική και βγαίνουν στην αγορά για δύο μεταγραφές που θα συζητηθούν. Ποιο το νέο πλάνο και ο ρόλος του Λεσόρ για την επόμενη σεζόν. Διαβάστε στο Sportdog.gr