Στις 14 Ιουλίου 1992, ο Νίκος Γκάλης παρουσιάστηκε επίσημα ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από 13 χρόνια και 14 τίτλους με τον Άρη, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας της εποχής άφηνε τη Θεσσαλονίκη και κατέβαινε στην Αθήνα, σε μια κίνηση με ισχυρό αγωνιστικό και συμβολικό αντίκτυπο.

Ο Γκάλης είχε ταυτιστεί απόλυτα με τον Άρη. Μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη είχε οδηγήσει την ομάδα στην κυριαρχία εντός συνόρων και σε τρία διαδοχικά Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι αναμετρήσεις του Άρη με τον ΠΑΟΚ καθήλωναν ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι δύο ομάδες πρωταγωνιστούσαν και στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι του 1992, όμως, η σχέση του Γκάλη με τον Άρη έφτασε στο τέλος της. Η τότε διοίκηση των «κιτρινόμαυρων», που επιχειρούσε να περιορίσει τα οικονομικά ανοίγματα του συλλόγου, του πρότεινε, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είτε μείωση αποδοχών είτε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και την ανάληψη των ακαδημιών. Ο σχεδόν 35χρονος Γκάλης πίστευε ότι μπορούσε ακόμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και απέρριψε την πρόταση.

Για την απόκτησή του ενδιαφέρθηκαν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, όμως ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος κινήθηκαν αποφασιστικά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το τριετές συμβόλαιο έφτανε το ένα δισεκατομμύριο δραχμές, ποσό πρωτοφανές για τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού.

Η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, σε δείπνο στη Νέα Κρήνη, ενώ η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 14 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Χίλτον. «Βάζω το μυαλό και την πείρα μου για να γίνει ο Παναθηναϊκός ομάδα πρωταθλητισμού», δήλωσε τότε ο Γκάλης.

Η επίδρασή του ήταν άμεση. Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε κατά μέσο όρο 21,8 πόντους, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Στον τελικό του 1993 απέναντι στον Άρη πέτυχε 36 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των «πρασίνων» με 96-89 και στον πρώτο τίτλο τους μετά το 1986.

Την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Final Four του Τελ Αβίβ, με τον Γκάλη να ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή πορεία ως κορυφαίος σκόρερ και πασέρ της διοργάνωσης. Το ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν ήρθε, όμως ο σύλλογος είχε επιστρέψει οριστικά στο προσκήνιο.

Το τέλος της καριέρας του ήταν άδοξο. Στις 18 Οκτωβρίου 1994, σε αγώνα με τους Αμπελοκήπους, συγκρούστηκε με τον προπονητή Κώστα Πολίτη, αποχώρησε από το γήπεδο και δεν αγωνίστηκε ξανά. Τον Σεπτέμβριο του 1995 ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του, δηλώνοντας ότι έφευγε «πικραμένος» από το άθλημα που αγάπησε.

Η μεταγραφή του Γκάλη αποτέλεσε την αφετηρία της αγωνιστικής αναγέννησής του. Παράλληλα, συμβόλισε τη σταδιακή μετατόπιση της ισχύος του ελληνικού μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, όπου τα επόμενα χρόνια Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κυριαρχούσαν εντός και εκτός συνόρων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1789: Πέφτει η Βαστίλη στο Παρίσι, καθώς το εξεγερμένο πλήθος καταλαμβάνει το φρούριο-σύμβολο της απολυταρχίας στις 14 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Η άλωση της Βαστίλης, με βαρύ φόρο αίματος, γίνεται εθνικό σύμβολο ελευθερίας για τη Γαλλία και τιμάται έκτοτε ως εθνική εορτή.

1790: Γιορτάζεται η πρώτη επέτειος της πτώσης της Βαστίλης με παρέλαση 50.000 εθνοφρουρών στο Παρίσι. Το «Te Deum» του Γκοσέκ εκτελείται για πρώτη φορά, συμβολίζοντας την εθνική ενότητα.

1795: Ο Ρουζέ ντε Λιλ τραγουδά για πρώτη φορά τη «Μασσαλιώτιδα», η οποία υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792.

1824: Στη Μάχη της Άμπλιανης, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Γιουσούφ Περκόφτσαλη επιτίθενται στην Άμπλιανη Φωκίδας, αλλά 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουργιά τους αποκρούουν μετά από εννιάωρη μάχη. Οι Έλληνες σημειώνουν νίκη με βαρύ τίμημα: 37 νεκροί, ενώ οι απώλειες των Τούρκων φθάνουν περίπου τους 2.000. Η μάχη αυτή ενισχύει το ηθικό των επαναστατών και αποτελεί σημαντικό σταθμό στον Αγώνα.

1867: Ο Άλφρεντ Νόμπελ παρουσιάζει τη δυναμίτιδα ενώπιον Άγγλων ειδικών, σηματοδοτώντας την απαρχή της χρήσης εκρηκτικών στη βιομηχανία και φέρνοντας επανάσταση στα έργα υποδομής και την εξόρυξη.

1874: Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στο Σικάγο, καταστρέφοντας 812 κτίρια και προκαλώντας τον θάνατο 20 ανθρώπων. Η καταστροφή αυτή αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τις αδυναμίες της πόλης στις πυροσβεστικές υποδομές και οδηγεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

1902: Καταρρέει το ιστορικό καμπαναριό της βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, προκαλώντας διεθνή συγκίνηση. Το μνημείο ανοικοδομείται αργότερα ως πιστό αντίγραφο, διατηρώντας τη συμβολική του αξία για την πόλη.

1905: Η Κρητική Βουλή απευθύνει αίτημα στις Μεγάλες Δυνάμεις για την κύρωση της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, μια ιστορική απαίτηση που θα ολοκληρωθεί το 1913 και θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη της περιοχής.

1913: Κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται νικηφόρα στην Κομοτηνή, εδραιώνοντας τον έλεγχο της περιοχής και ενισχύοντας την ελληνική παρουσία στη Θράκη.

1919: Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελαύνει τιμητικά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τη νίκη στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τιμώντας τη συμβολή της Ελλάδας στη συμμαχική νίκη.

1921: Οι Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντζέτι καταδικάζονται σε θάνατο για φόνο, μετά από μια πολύκροτη δίκη στη Μασαχουσέτη. Η υπόθεσή τους προκαλεί διεθνή κατακραυγή: χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν, θεωρώντας ότι οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν λόγω της μεταναστευτικής τους καταγωγής και των ριζοσπαστικών τους πεποιθήσεων, και όχι βάσει αδιάσειστων στοιχείων. Πολλοί διανοούμενοι, συγγραφείς και πολιτικοί ηγέτες παρεμβαίνουν υπέρ τους, ενώ η δίκη τους μένει στην ιστορία ως σύμβολο της δικαστικής πλάνης και της προκατάληψης απέναντι στους μετανάστες και τους πολιτικούς αντιφρονούντες

1933: Στη Γερμανία, όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός του ναζιστικού τίθενται εκτός νόμου, με αποτέλεσμα να εγκαθιδρυθεί το απολυταρχικό καθεστώς του Χίτλερ. Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε πολιτική αντιπολίτευση και ανοίγει τον δρόμο για τη ναζιστική δικτατορία, εδραιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και του ίδιου του Χίτλερ στη χώρα.

1943: Ξεκινά η μάχη του Μακρυνόρους, με αντάρτες του ΕΔΕΣ να επιτίθενται σε ιταλικό κονβόι και γερμανικά τμήματα στο πλαίσιο της συμμαχικής επιχείρησης «Animals». Η συντονισμένη αυτή επίθεση ενισχύει την ελληνική αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στους κατακτητές και συμβάλλοντας στην αποδιοργάνωση των εχθρικών μεταφορών στη Δυτική Ελλάδα.

1948: Ο Παλμίρο Τολιάτι, ηγέτης του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, δέχεται δολοφονική επίθεση και τραυματίζεται σοβαρά, γεγονός που προκαλεί πολιτική κρίση και μαζικές διαδηλώσεις στην Ιταλία.

1958: Η μοναρχία στο Ιράκ ανατρέπεται με αιματηρή επανάσταση υπό τον Αμπντ αλ-Καρίμ Κασίμ, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία και κηρύσσει τη χώρα δημοκρατία. Η ανατροπή της βασιλικής οικογένειας και η εκτέλεση του βασιλιά Φαϊζάλ Β’ σηματοδοτούν το τέλος της βρετανικής επιρροής και φέρνουν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο της Μέσης Ανατολής.

1965: Το διαστημόπλοιο Mariner 4 προσεγγίζει τον Άρη και στέλνει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες του πλανήτη, ορόσημο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης και της γνώσης για το ηλιακό μας σύστημα.

1969: Ξεσπά ο «Πόλεμος του Ποδοσφαίρου» μεταξύ Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρας, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, με αποτέλεσμα χιλιάδες θύματα και βαθιά πολιτική κρίση στην Κεντρική Αμερική.

1992: Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασά, από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», με επίθεση ρουκέτας στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής. Ο υπουργός διασώζεται χάρη στη θωρακισμένη Mercedes, όμως σκοτώνεται ακαριαία ο 20χρονος φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν, που περνούσε τυχαία από το σημείο. Η τραγική απώλεια του Αξαρλιάν συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία και γίνεται σύμβολο της τυφλής βίας της τρομοκρατίας, εντείνοντας τον αγώνα για την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» και την προστασία της δημοκρατίας.

1993: Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα. Ένας άνθρωπος πεθαίνει από καρδιακή προσβολή, πολλοί τραυματίζονται και προκαλούνται σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές της πόλης.

2002: Ο πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ γλιτώνει απόπειρα δολοφονίας κατά τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των ηγετών στη χώρα.

2006: Ξεσπά το σκάνδαλο Calciopoli στο ιταλικό ποδόσφαιρο: η Γιουβέντους υποβιβάζεται για στημένα παιχνίδια, ενώ τιμωρούνται πολλές ακόμη ομάδες, προκαλώντας σοκ και αναταράξεις στο ιταλικό πρωτάθλημα.

2016: Τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν φορτηγό παρασύρει πλήθος πολιτών που γιόρταζαν την Ημέρα της Βαστίλης στην Promenade des Anglais. Ο δράστης οδηγεί το όχημα για πάνω από δύο χιλιόμετρα μέσα στο συγκεντρωμένο πλήθος, σκοτώνοντας 86 ανθρώπους (ανάμεσά τους 15 παιδιά) και τραυματίζοντας περισσότερους από 450.

Γεννήσεις

1862 – Γκούσταβ Κλιμτ, Αυστριακός ζωγράφος και ιδρυτικό μέλος της Βιεννέζικης Απόσχισης (Vienna Secession). Γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου στο Μπάουμγκαρτεν της Βιέννης και διακρίθηκε για το διακοσμητικό, συμβολιστικό ύφος του, με έντονη χρήση χρυσού και ερωτισμού. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για έργα όπως «Το Φιλί» και «Το Πορτρέτο της Adele Bloch-Bauer I». Η τέχνη του επηρέασε καθοριστικά την Αρ Νουβό στην Ευρώπη, ενώ το επίκεντρο του έργου του ήταν το γυναικείο σώμα και η διακόσμηση. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του ύστερου 19ου και αρχών 20ού αιώνα.

1918 – Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός δημιουργός, από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Έγινε διεθνώς γνωστός με ταινίες όπως «Η έβδομη σφραγίδα», «Άγριες Φράουλες», «Persona», «Κραυγές και Ψίθυροι» και «Φάνι και Αλέξανδρος», που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Το έργο του χαρακτηρίζεται από βαθιά ψυχολογική ανάλυση, υπαρξιακά ερωτήματα, έντονη εσωτερικότητα και πρωτοποριακή κινηματογραφική γλώσσα.

1992 – Mente Fuerte, Έλληνας ράπερ, παραγωγός και συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Black Bandana. Γεννημένος ως Γεώργιος Τσακμακίδης στην Αθήνα, έγινε γνωστός με το single «Caliente» (2019) σε συνεργασία με Hawk και Baghdad, το οποίο έγινε η πρώτη διαμαντένια κυκλοφορία στην Ελλάδα. Ξεχώρισε με άλμπουμ όπως το «Kingpin» και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Mad Clip, Toquel και Τάμτα. Θεωρείται από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής.

Θάνατοι

2017 – Μαριάμ Μιρζαχανί, Ιρανή μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα και το πρώτο άτομο ιρανικής καταγωγής που τιμήθηκε με το Μετάλλιο Φιλντς, τη σημαντικότερη διάκριση στα μαθηματικά. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, διακρίθηκε για το πρωτοποριακό της έργο στη γεωμετρία των επιφανειών Ρίμαν και στα δυναμικά συστήματα. Βραβεύτηκε δύο φορές με χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα ως μαθήτρια. Πέθανε πρόωρα σε ηλικία 40 ετών από καρκίνο.

Ακύλας, Νικόδημος, Νικοδήμη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Μη-Δυαδικών Ανθρώπων