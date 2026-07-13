Η Μαρία Σάκκαρη έκανε την πρεμιέρα της στο Athens Open απέναντι στην Πολίνα Κουντερμέτοβα, έχοντας για ακόμη μία φορά στις εξέδρες τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της για να τη στηρίξει.

Το ζευγάρι έχει γνωστοποιήσει ότι σκοπεύει να παντρευτεί μέσα στο 2027 και ο γιος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δίνει συχνά το «παρών» στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας, παρακολουθώντας από κοντά τις αναμετρήσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες στο Wimbledon, στο πλευρό της Σάκκαρη βρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρησή της απέναντι στην Παολίνι, όπου ολοκληρώθηκε η φετινή πορεία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο βρετανικό Grand Slam.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Athens Open, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αντέδρασε με έντονο ενθουσιασμό σε έναν κρίσιμο πόντο του δεύτερου σετ, σηκώθηκε από τη θέση του και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς για την επιτυχία της συντρόφου του.

Το Athens Open σηματοδοτεί την επιστροφή διοργάνωσης της WTA στην Αθήνα έπειτα από 36 χρόνια, καθώς η τελευταία αντίστοιχη διοργάνωση ήταν το Athens Trophy, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί το 1990.