Στη σύλληψη ενός 53χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο Περιστέρι. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 11ης Ιουλίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, εντόπισαν τον 53χρονο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ και, καθώς κρίθηκε ύποπτος, τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο 53χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση και σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.