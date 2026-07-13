Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε θερμοκήπιο, μέσα στο οποίο καλλιεργούνταν συνολικά 103 δενδρύλλια κάνναβης.

Σε βάρος του 60χρονου εκκρεμούσε, επίσης, ένταλμα σύλληψης για ακόμη μία υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης στα Χανιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 24 Ιουλίου 2025 είχε εντοπιστεί σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου φυτεία αποτελούμενη από 640 δενδρύλλια κάνναβης. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 46χρονος ημεδαπός.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς και από την εργαστηριακή εξέταση των ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή του 60χρονου. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια του Α΄ Ανακριτικού Γραφείου Πρωτοδικών Χανίων.

Οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι ο άνδρας φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί εκ νέου στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026 οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων.

Κατά τις έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Στους χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

103 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής και θερμοκηπιακής καλλιέργειας, ύψους έως 2,5 μέτρων

μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή τύπου τάμπλετ

δύο κινητά τηλέφωνα

εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, μεταξύ άλλων πριόνι, ξυλοκοπτικό, ψεκαστήρας και ανεμιστήρας

μία ζυγαριά ακριβείας

ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια αρχή.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.