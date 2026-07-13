Η σύντροφος του Αλεξάντερ Σόρλοθ, Λένα Σέλνες, αποκάλυψε ότι ο Νορβηγός επιθετικός, αλλά και η ίδια έγιναν αποδέκτες ακραίων υβριστικών μηνυμάτων στα social media μετά την ήττα από την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις συνομιλίες, στα οποία εμφανίζονται χρήστες να προτρέπουν τον Σόρλοθ ακόμα και να αυτοκτονήσει («Βλάκα πήγαινε να αυτοκτονήσεις», ανέφερε ένα σχόλιο), με την Σέλνες να κάνει σαφές πως δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση να περάσει απαρατήρητη, προχωρώντας σε νομικές ενέργειες εναντίον όσων ευθύνονται για τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Αφορμή για τις αντιδράσεις ήταν μια φάση στην αναμέτρηση με την Αγγλία όταν ο Σόρλοθ επέλεξε να κάνει ο ίδιος την προσπάθεια, αντί να δώσει πάσα στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος ήταν σε καλύτερη θέση.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Μπέλινγχαμ πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στην Αγγλία με αρκετούς να αποδίδουν ευθύνες στον Σόρλοθ για την εξέλιξη αυτή.