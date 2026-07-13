Ο Γιάν Μοντέρο εδώ και λίγες ημέρες είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος Δομινικανός γκαρντ υπέγραψε με τους Πειραιώτες συμβόλαιο τριών χρόνων, με τις συνολικές του απολαβές να φτάνουν τα 7.5 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη στιγμή ο Γιαν Μοντέρο βρίσκεται στη Μύκονο για διακοπές, ώστε να γεμίσει τις μπαταρίες του και να μπει στην συνέχεια σε ρυθμούς Ολυμπιακού.

Ο Δομινικανός γκαρντ πάντως μέσω των λογαριασμών του στα social media, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα ως παίκτης της ομάδας, στους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μοντέρο:

«Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Θεό και στη συνέχεια όλους εκείνους που μου δίνουν πάντα το κίνητρο και την ενέργεια να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε σπουδαίοι».