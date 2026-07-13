Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή του «Μικρού Σπιτιού στο Λιβάδι», η αγαπημένη σειρά επέστρεψε στο προσκήνιο με τη νέα παραγωγή του Netflix. Ωστόσο, οι πρωταγωνιστές της αυθεντικής σειράς ακολούθησαν πολύ διαφορετικές πορείες, με κάποιους να γνωρίζουν νέες επιτυχίες και άλλους να φεύγουν πρόωρα από τη ζωή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μάικλ Λάντον (Τσαρλς «Πα» Ίνγκαλς)

Ο ηθοποιός συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του δημιουργώντας και πρωταγωνιστώντας στο «Highway to Heaven». Το 1991 διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Χρόνια αργότερα, η συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Γκράσλ τον κατηγόρησε ότι στα γυρίσματα έκανε προσβλητικά σχόλια και αρνούταν να της δώσει καλύτερη αμοιβή.

Κάρεν Γκράσλ (Κάρολαϊν «Μα» Ίνγκαλς)

Η 84χρονη σήμερα ηθοποιός συνέχισε να εργάζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ το 2021 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις της σειράς και δηλώνει συγκινημένη από την αγάπη του κοινού.

Μελίσα Γκίλμπερτ (Λόρα Ίνγκαλς)

Η πρωταγωνίστρια της σειράς συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική, διετέλεσε πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών των ΗΠΑ και ίδρυσε τη δική της εταιρεία lifestyle. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ, τον οποίο στηρίζει δημόσια μετά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Μελίσα Σου Άντερσον (Μέρι Ίνγκαλς)

Μετά τη σειρά συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση και αργότερα εγκαταστάθηκε στον Καναδά με την οικογένειά της. Η ίδια και η Μελίσα Γκίλμπερτ έχουν αποκαλύψει πως, παρά τη σχέση αδελφών στη σειρά, δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα κοντά στην πραγματική ζωή.

Λίντσεϊ και Σίντνεϊ Γκρίνμπους (Κάρι Ίνγκαλς)

Οι δίδυμες μοιράζονταν τον ρόλο της μικρής Κάρι. Μετά το τέλος της σειράς απομακρύνθηκαν από την υποκριτική και επέλεξαν να ζήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άλισον Άρνγκριμ (Νέλι Όλεσον)

Η τηλεοπτική «κακιά» της σειράς έγινε από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες. Κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της και εξακολουθεί να συμμετέχει σε συναντήσεις θαυμαστών, μιλώντας συχνά για την εμπειρία της στη σειρά.

Μάθιου Λαμπιόρτο (Άλμπερτ Ίνγκαλς)

Παρέμεινε στον χώρο της υποκριτικής, ασχολήθηκε με τη συγγραφή σεναρίων και ίδρυσε διαδικτυακή σχολή υποκριτικής για νέους ηθοποιούς.

Ντιν Μπάτλερ (Αλμάνζο Γουάιλντερ)

Ο τηλεοπτικός σύζυγος της Λόρα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους θαυμαστές της σειράς. Έχει αποκαλύψει ότι πολλές γυναίκες τού λένε ακόμη πως ήταν ο πρώτος παιδικός τους έρωτας.

Κάθριν ΜακΓκρέγκορ (Χάριετ Όλεσον)

Η ηθοποιός υποδύθηκε τη Χάριετ και στις εννέα σεζόν της σειράς. Μετά την αποχώρησή της από την τηλεόραση έζησε ήρεμα μέχρι τον θάνατό της το 2018, σε ηλικία 93 ετών.

Ρίτσαρντ Μπουλ (Νελς Όλεσον)

Ο τηλεοπτικός σύζυγος της Χάριετ συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός μέχρι το 2011. Πέθανε το 2014 από πνευμονία, σε ηλικία 89 ετών.

Βίκτορ Φρεντς (Αϊζάια Έντουαρντς)

Μετά το τέλος της σειράς συνεργάστηκε ξανά με τον Μάικλ Λάντον στο «Highway to Heaven». Έφυγε από τη ζωή το 1989, μόλις τρεις μήνες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του πνεύμονα.

Τζόναθαν Γκίλμπερτ (Γουίλι Όλεσον)

Ο αδελφός της Μελίσα Γκίλμπερτ εγκατέλειψε οριστικά την υποκριτική μετά το τέλος της σειράς, σπούδασε χρηματοοικονομικά και σήμερα εργάζεται ως χρηματιστής στη Νέα Υόρκη.