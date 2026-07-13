Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σαναά, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν, στο πιο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών που σημειώνεται ύστερα από χρόνια.

Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση δήλωσε ότι ήθελε να εμποδίσει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου που μετέφερε αντιπροσωπεία των Χούθι από την Τεχεράνη. Η αντιπροσωπεία αυτή είχε ταξιδέψει στην ιρανική πρωτεύουσα για να μεταφέρει τα συλλυπητήριά της.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι -υποστηριζόμενες από το ιρανικό καθεστώς- εμπόδισαν ένα αεροπλάνο που ανήκει στην εθνική αεροπορική εταιρεία της Υεμένης να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Σαναά, ενώ ταυτόχρονα επέμεναν να επιτρέψουν σε ένα ιρανικό αεροπλάνο να παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Υεμένης. Ως αποτέλεσμα, ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου έγινε στόχος», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι το αεροδρόμιο έγινε στόχος «σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών». Χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη επιθετικότητα» και ότι αυτές έβαλαν τέλος σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης στη μακροχρόνια σύγκρουση. Προειδοποίησε ότι η Σαουδική Αραβία θα υποστεί τις συνέπειες και ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Massira, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες, οι επιθέσεις είχαν στόχο τους διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι απάντηση από τη Σαουδική Αραβία για το συμβάν.

Ο Μουαμάρ μπιν Μουταχάρ Αλ-Εριάν, υπουργός Πληροφοριών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι Χούθι κρατούν ένα αεροσκάφος που ανήκει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στο αεροδρόμιο της Σαναά και κρατούν τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη του.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης δήλωσε ότι εξάντλησε τις διπλωματικές προσπάθειες για να πείσει το Ιράν και τους Χούθι να σταματήσουν ιρανικά αεροσκάφη να παραβιάζουν, όπως είπε, τον εναέριο χώρο της Υεμένης. Συμπλήρωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις θα απαντήσουν σε οποιοδήποτε εχθρικό αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Υεμένης «με όλα τα διαθέσιμα μέσα» και κατέστησε υπεύθυνο το Ιράν.

Η Υεμένη μαστίζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία από μια σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών, οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και στη συνέχεια μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, και της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από έναν στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Η φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, ωστόσο, βιώνει μια ηρεμία μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022.