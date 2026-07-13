Οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας προειδοποίησαν ότι το Ιράν ενδεχομένως χρησιμοποιήσει πράκτορες για να δολοφονήσει πολιτικούς στην Ευρώπη.

«Υποθέτω ότι το τρομοκρατικό καθεστώς σχεδιάζει και προετοιμάζει εδώ και αρκετό καιρό στοχευμένες δολοφονίες και τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», ανέφερε ο Ρόντεριχ Κίσεβετερ, βουλευτής του συντηρητικού κόμματος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Γερμανίας, η προειδοποίηση ήρθε, επειδή η ιρανική εφημερίδα «Χαμσαχρί» δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Κατάλογος όσων πρέπει να περιμένουν την τιμωρία του ιρανικού λαού», στο οποίο αναφέρονταν τα ονόματα αρκετών δυτικών πολιτικών, μεταξύ των οποίων και ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών του γερμανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η δημοσίευση αυτή υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν επίσης να διεξάγουν επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τους λεγόμενους «πράκτορες μίας χρήσης» που στρατολογούνται για μεμονωμένες αποστολές.

Ο μικρότερος εταίρος της κυβέρνησης συνασπισμού του Μερτς, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, θεωρεί επίσης ότι το επίπεδο απειλής έχει αυξηθεί, σύμφωνα με τον βουλευτή Sebastian Fiedler. Ωστόσο, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Steffen Meyer δήλωσε ότι η έκθεση έχει ληφθεί υπόψη, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων της αντιπολίτευσης, Konstantin von Notz, δήλωσε ότι ένας τέτοιος κατάλογος πιθανότατα δεν θα είχε δημοσιευτεί χωρίς την έγκριση της ιρανικής ηγεσίας και χαρακτήρισε τις απειλές ως ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης.