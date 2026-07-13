Εξελίξεις υπάρχουν στο φονικό τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και σκοτώθηκε η 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, καθώς οι αρχές ελέγχουν ως ύποπτο τον πατέρα του κοριτσιού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου παιδιού είπε στον Alpha πως ο πατέρας ελέγχεται ως ύποπτος, επειδή ερευνάται για αντικανονική προσπέραση.

Την Τετάρτη, λοιπόν, αναμένεται πραγματογνωμοσύνη από συμβούλους της οικογένειας της 15χρονης, αλλά και του Δήμου.

Μάλιστα, η μητέρα της 15χρονης ζήτησε όσοι πάνε στην κηδεία της κόρης της να είναι ντυμένοι στα λευκά, καθώς το κορίτσι «ήταν ένας άγγελος».

Το χρονικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης, με την Άννα-Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.