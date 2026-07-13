Αναστάτωση προκλήθηκε στα Βριλήσσια, όταν αυτοκίνητο μπήκε μέσα σε κατάστημα, με δύο άτομα να γλιτώνουν την τελευταία στιγμή, καθώς για δευτερόλεπτα δεν παρασύρθηκαν.

Σύμφωνα με το Action 24, η οδηγός ήταν πελάτισσα του μαγαζιού και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αντί να βάλει όπισθεν, έβαλε πρώτη. «Ήθελε να φύγει πίσω, έβαλε το χειρόφρενο και πήγε μπροστά», είπε μάρτυρας.

Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το περιστατικό, δύο άτομα πέρασαν μπροστά από τη βιτρίνα, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή.

Δείτε βίντεο με το περιστατικό: