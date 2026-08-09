Με μια απίστευτη κούρσα, η Ιουλιάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. στο Παγκόσμιο Στίβου του Όρεγκον με 2:03.08.

Η Ρούσου χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση και το δεύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, μετά το χάλκινο της Έλλης Δεληγιάννη στο Ναϊρόμπι το 2021.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή δεν φοβήθηκε, πήρε το ρίσκο να μπει μπροστά στα 300 μ. καθώς κατάλαβε πως η κούρσα πήγαινε αργά και η Ρέμιτς θα είχε το πλεονέκτημα στο τελικό σπριντ.

Η αθλήτρια είχε τις δυνάμεις αλλά και το καθαρό μυαλό να κρατηθεί και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το χρυσό μετάλλιο.

Αυτό κατέληξε τελικά στη Ζίβα Ρέμιτς, που όμως αναμενόταν έκανε το σπριντ στα τελευταία μέτρα και πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού σε 2:03.03. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σακίρ Κίνγκ (Μ. Βρετανία) με 2:03.52.

Η ελληνική ομάδα σύσσωμη βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου και πανηγύρισε τη σπουδαία αυτή διάκριση της Ελληνίδας αθλήτριας.

Η Ρούσσου έτσι έκλεισε με μοναδικό τρόπο μια χρονιά με πολλές επιτυχίες και πανελλήνια ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο από τα 800 μ. μέχρι τα 3.000 μέτρα.