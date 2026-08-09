Σύσταση για αυξημένη προσοχή προς τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ενόψει των φιλοπαλαιστινιακών συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου σε περιοχές της χώρας.

Το επίσημο κείμενο αναφέρει ότι συνιστάται να διατηρούν διακριτικά τα ισραηλινά και εβραϊκά αναγνωριστικά σύμβολα.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, να αποφεύγουν τα σημεία των διαδηλώσεων και τις μεγάλες συγκεντρώσεις και να μην εμπλέκονται σε λεκτικές αντιπαραθέσεις ή άλλου είδους τριβές με διαδηλωτές.

🇬🇷 Israeli Foreign Ministry travel warning for Greece:



The Foreign Ministry is urging Israelis in Greece to exercise increased caution ahead of demonstrations expected across the country on Sunday, August 9, including in Athens, Thessaloniki, the islands and other tourist areas,… — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) August 9, 2026

Παράλληλα, η οδηγία τούς προτρέπει να μην αναρτούν την ακριβή τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας. Πρόκειται για προσωρινή σύσταση αυξημένης προσοχής και όχι για γενική ταξιδιωτική οδηγία αποφυγής της Ελλάδας ή ακύρωσης προγραμματισμένων ταξιδιών αναφέρουν οι Times of Israel.

Η παρέμβαση γίνεται στην κορύφωση της θερινής περιόδου, όταν δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί επισκέπτονται ελληνικούς προορισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της ισραηλινής Αρχής Αεροδρομίων που επικαλείται το Times of Israel, περίπου 50 πτήσεις με προορισμό την Ελλάδα είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν μόνο την Κυριακή από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Συγκεντρώσεις σε πόλεις και νησιά

Την πανελλαδική ημέρα δράσης οργανώνουν, μεταξύ άλλων, το BDS Greece, το March to Gaza Greece και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας.

Οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 36 συγκεντρώσεις, αριθμός που υιοθετήθηκε και από τα ισραηλινά μέσα. Ωστόσο, τα καλέσματα αυξήθηκαν τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των διοργανωτών, έφτασαν τα 91 σημεία.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα προγραμματίστηκε για τις 19:00 στο Μοναστηράκι, ενώ στη Θεσσαλονίκη το κάλεσμα δόθηκε για τις 19:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Κινητοποιήσεις ανακοινώθηκαν επίσης σε Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα και Ναύπλιο, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Μύκονος, η Νάξος, η Κέρκυρα, η Κρήτη και νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι οργανώσεις δηλώνουν ότι διαμαρτύρονται για τον πόλεμο και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ενώ ζητούν διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, εμπάργκο όπλων και αυστηρότερους ελέγχους για Ισραηλινούς στρατιωτικούς ή εφέδρους που επισκέπτονται τη χώρα.

Το προηγούμενο των κινητοποιήσεων στα λιμάνια

Η προειδοποίηση εκδίδεται έπειτα από σειρά κινητοποιήσεων κατά αφίξεων ισραηλινών κρουαζιερόπλοιων. Το 2025, διαδηλωτές στη Σύρο εμπόδισαν την αποβίβαση επιβατών του «Crown Iris», με αποτέλεσμα το πλοίο να αλλάξει προορισμό. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο και την Κρήτη, όπου υπήρξε ισχυρή αστυνομική παρουσία, χωρίς να αναφερθούν επιθέσεις εναντίον των τουριστών που αποβιβάστηκαν.